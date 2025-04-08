Новий дизайн для гривні — коли чекати на зміни

Українські гроші. Фот: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) пропонує обговорити новий дизайн для гривні. Зовнішній вигляд національної валюти не змінювався з 1992 року.

Про це написав у своїй колонці для Історичної правди голова правління НБУ Андрій Пишний.

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Навіщо змінювати дизайн гривні

Пишний пояснив, що теперішній дизайн гривні затвердили ще у 1992 році. За ці роки банкноти удосконалювали, наприклад, технічно, однак настав час для покращень.

"Ми точно не плануємо вже завтра змінювати дизайн банкнот, але прагнемо цієї дискусії, хочемо почути думки українців", — сказав він.

Так, за словами голови правління НБУ, за ці десятиліття Україна радикально змінилась. Тож важливо, аби гривня відповідала сучасним тенденціям.

"Нині ми з вами пишемо нову визначальну сторінку нашої історії — на полі битви та в серцях сучасних героїв, сучасних мешканців України", — підкреслив Пишний.

На думку банкіра, на нових банкнотах повинні з'явитися символи сучасності. До того ж Пишний наголошує на значенні грошей для держави. У тому числі й у "битві сенсів" з Росією.

В Україні відродять шаги

Наступний тираж 50 копійок викарбують під назвою шаги, якщо Верховна Рада погодиться перейменувати розмінну українську монету. Однак дизайн 50 шагів, як сказав очільник НБУ Андрій Пишний, наразі ще неготовий.

"Творча спільнота так відгукнулася на нашу ініціативу, ми вже маємо кілька ескізів. Ми підійдемо до цього дуже відповідально і зробимо просто фантастичні 50 шагів", — сказав банкір.

Нагадаємо, у ПриватБанку до 15 травня діятимуть знижені тарифи на фінансові операції з міжнародних валютних переказів. Зараз тариф становить 1%. Також ми розповідали, що українцям вигідно продавати долари, на яких є зірочка поряд із серійним номером.