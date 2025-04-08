Новый дизайн для гривны — когда ждать изменений

Украинские деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает обсудить новый дизайн для гривны. Внешний вид национальной валюты не менялся с 1992 года.

Об этом написал в своей колонке для Исторической правды председатель правления НБУ Андрей Пышный.

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Зачем менять дизайн гривны

Пышный пояснил, что нынешний дизайн гривны утвердили еще в 1992 году. За эти годы банкноты совершенствовали, например технически, однако пришло время для улучшений.

"Мы точно не планируем уже завтра менять дизайн банкнот, но хотим этой дискуссии, хотим услышать мнения украинцев", — сказал он.

Так, по словам председателя правления НБУ, за эти десятилетия Украина радикально изменилась. Поэтому важно, чтобы гривна отвечала современным тенденциям.

"Сейчас мы с вами пишем новую определяющую страницу нашей истории — на поле битвы и в сердцах современных героев, современных жителей Украины", — подчеркнул Пышный.

По мнению банкира, на новых банкнотах должны появиться символы современности. К тому же Пышный отмечает значение денег для государства. В том числе и в "битве смыслов" с Россией.

В Украине возродят шаги

Следующий тираж 50 копеек отчеканят под названием шаги, если Верховная Рада согласится переименовать разменную украинскую монету. Однако дизайн 50 шагов, как сказал глава НБУ Андрей Пышный, пока еще не готов.

"Творческое сообщество так откликнулось на нашу инициативу, мы уже имеем несколько эскизов. Мы подойдем к этому очень ответственно и сделаем просто фантастические 50 шагов", — сказал банкир.

Напомним, в ПриватБанке до 15 мая будут действовать сниженные тарифы на финансовые операции по международным валютным переводам. Сейчас тариф составляет 1%. Также мы рассказывали, что украинцам выгодно продавать доллары, на которых есть звездочка рядом с серийным номером.