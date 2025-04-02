Копійки в Україні замінять на шаги — коли та яка монета стане першою

Монети номіналом 50 копійок. Фото: УНІАН

Національний банк України планує запустити в обіг нові монети які вже матимуть назву "шаг". Процес розпочнеться, щойно зміни до законодавства схвалить Верховна Рада.

Про це сказав в інтерв'ю Українському Радіо голова Нацбанку Андрій Пишний.

Читайте також:

Яку монету замінять на шаг

За його словами, ще 2 вересня 2024 року НБУ ініціював дискусію, а експерти погодилися з твердженням, що в українській мові дрібну монету правильно називати "шаг". Тож на думку Пишного, поява цієї монети — логічний крок для повернення національної валютної традиції.

"Не забуваймо про те, що копійка залишилася тільки в Москві, Мінську і на тимчасово окупованих РФ територіях Молдови. Це те, що дотепер поєднує через 30 років нашої Незалежності монетарні відносини навіть на рівні назви", — сказав він.

Тим часом НБУ щороку докарбовує 20 млн монет, щоби підтримувати необхідний рівень на ринку. Наразі в Україні є 14 млрд розмінної дрібної монети номіналом 10 і 50 копійок.

"Ми не карбуємо монету 10 копійок, але 50 копійок ми повинні будемо ще певний час докарбовувати. І ми хочемо, щоб наступний тираж, який ми повинні будемо докарбувати, вже був викарбуваний не копійками, а "шагами", — розповів Андрій Пишний.

Що ще варто знати

В НБУ планують зробити грошові перекази в Україні більш прозорими. Так, банки вже отримали рекомендацію про інформування клієнтів щодо кінцевих учасників транзакцій. Відправники завжди зможуть бачити ім’я отримувача перед завершенням переказу.

Раніше стало відомо, що Нацбанк скасував обмеження на вихідні грошові перекази "з картки на картку". В НБУ вже пояснили своє рішення.

Також ми розповідали, що Національний банк більше не розраховуватиме офіційний курс гривні до деяких іноземних валют, зокрема російських і білоруських рублів, іракських динарів, домініканських песо, бразильських реалів та ін. Зміни набули чинності 31 березня.