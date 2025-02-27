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В НБУ предупредили украинцев по поводу Revolut — что надо учесть

27 февраля 2025 15:03
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Revolut в Украине — в НБУ обратили внимание вкладчиков и клиентов банков на важные нюансы
Смартфон, на экране которого отображается банковская карта. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Финансово-технологическая компания Revolut, которая недавно объявила о своем появлении на украинском рынке, не согласовала этот вопрос с Национальным банком Украины. Поэтому в Нацбанке не считают ее деятельность законной.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Необанк не получил никаких лицензий или разрешений от Нацбанка, к тому же вообще не интересовался возможностью получить соответствующие разрешения.

"Согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности" единственными допустимыми формами ведения банковской деятельности на территории Украины является создание филиала иностранного банка или получение банковской лицензии в Украине. Любая из этих форм требует разрешения Национального банка Украины", — подчеркивает регулятор.

В сообщении также говорится о том, что на граждан, которые будут пользоваться услугами Revolut, не будут распространяться нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов.

В НБУ заявляют, что выполнят все меры, которые помогут защитить интересы вкладчиков и клиентов банка в рамках определенного законодательством пруденциального мандата.

Как работает Revolut

Главное отличие Revolut от обычных банков — клиенты компании могут получить счет без всяких бумаг. Управлять счетом можно в мобильном приложении, которое устанавливается на смартфон. Финансовые учреждения, которые работают по такому принципу называют необанками.

Клиенты Revolut оплачивают покупки через Google Pay или Apple Pay. Также им доступны бесконтактные платежи и оплата в традиционных банковских терминалах. Одной из полезных функций Revolut также является поддержка eSIM, поэтому у пользователей есть возможность пользоваться интернет-услугами в более чем 100 странах мира.

Ранее стало известно, что бывшие владельцы национализированного Sense Bank (бывший Альфа-Банк), российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и партнеры, пытаются отсудить у Украины более 1 млрд долларов. Они хотят оспорить национализацию финучреждения.

Также мы рассказывали, на каких основаниях финансовое учреждение признают банкротом или национализируют. Для этого нужно лишь одно условие.

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