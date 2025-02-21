Revolut в Україні — як це змінить фінансовий ринок в Україні у 2025 році

Додаток Revolut на смартфоні. Фото: Unsplash

Британська фінтех-компанія Revolut у лютому 2025 року офіційно оголосила про свій вихід на український ринок. Діяльність необанку наразі забезпечує литовська компанія Revolut Bank UAB, яка регулюється Європейським центральним банком та Банком Литви. Ліцензію для повноцінної роботи у нашій країні Revolut планує отримати до кінця року.

Про це пише видання Forbes Україна.

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З ким Revolut конкуруватиме в Україні

Очільник Асоціації банків України Андрій Дубас у розмові з журналістами припустив, що Revolut створить конкуренцію банкам та фінансовим компаніям, які працюють з фізичними особами.

"Один із фокусів Revolut — global people, наприклад фрилансери, які працюють на європейську або американську компанію в Україні", — зауважив він.

Зараз у застосунку українці, які хочуть відкрити рахунок, можуть обрати понад 30 різних валют, але гривні серед них не знайти. Українська валюта, кредитні продукти та еквайринг для бізнесу у Revolut з'явиться вже після того, як компанії в Україні видадуть банківську ліцензію.

"Якщо Revolut зможе обслуговувати зарплатні проєкти українських ФОП, це може створити серйозний вплив на фрилансерів, які працюють на закордонні компанії. Це дозволить їм не втрачати на конвертації валюти", — пояснив фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.

Водночас за словами члена наглядової ради Sense Bank Ростислава Дюка, до Revolut можуть приєднатися молоді люди, а також клієнти, які вперше користуються технологіями (early adapters). Як пояснив він, серед українських банків найбільшу частку таких клієнтів має Monobank.

Що таке Revolut

Глобальний фінансовий додаток та фінтех-компанію заснували у липні 2015 року російсько-британський підприємець та колишній трейдер Lehman Brothers та Credit Suisse Микола Сторонський та мільярдер з України Влад Яценко.

Спочатку Revolut являла собою передоплачену картку та мобільний додаток, завдяки яким мандрівники на вигідних умовах здійснювали обмін валют. Та згодом виникла ідея створити сервіс, оскільки Сторонському не подобалися продукти обміну валют, які тоді існували.

З того часу компанія значно розширила спектр своїх послуг. Сьогодні Revolut налічує понад 50 мільйонів користувачів з усього світу.

Нагадаємо, клієнти Monobank швидше проходитимуть авторизацію завдяки прив'язці до персонального облікового запису Apple. Це стало можливим після корисного оновлення застосунку.

Також автовласники в Україні отримали можливість продавати свої транспортні засоби онлайн, скориставшись послугами порталу "Дія" та сервісу AUTO.RIA. Тобто українцям тепер не потрібно стояти у чергах в сервісних центрах.