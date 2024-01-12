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В Кабміні розповіли, чи вистачить в державі грошей для виплати пенсій

12 січня 2024 16:39
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Соцвидатки — чи вистачить в Україні коштів на соцдопомогу та пенсії
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У Міністерстві соціальної політики України запевнили, що в держбюджеті достатньо коштів для виплати соцдопомоги. Також відомо, що індексації пенсій, які заплановані на березень, скасовувати або переносити не будуть.

Про це розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю Укрінформу. 

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За словами міністерки, причин для хвилювання немає — станом на сьогодняшній день держава забезпечена коштами для покриття соцвидатків.

"Нема потреби хвилюватись, тому що ми сьогодні забезпечені коштами для покриття соціальних видатків. У кінці листопада, ми, як міністерство, підписали угоду зі Світовим банком, яка передбачає кошти на покриття усіх наших соціальних допомог", — сказала Жолнович.

Міністерка запевнила, що, відповідно, усі соціальні допомоги є чим покривати, і питання щодо цього не виникатиме.

Гроші для виплати пенсій

Посадовиця заявила, що поповнення Пенсійного фонду відбувається внутрішнім ресурсом.

"А якщо говорити про пенсії, то тут нам на допомогу прийшли наші військові, я б так сказала, які допомагають не тільки на лінії зіткнення, а і єдиними соціальними внесками, які вираховуються з їхніх заробітних плат", — додала Оксана Жолнович.

Міністерка підкреслила, що внаслідок цього дуже добре наповнюється Пенсійний фонд, тож виплата пенсій закривається внутрішнім ресурсом. Що ж стосується індексації пенсій, яка традиційно відбувається щороку у березні, вона зазначила, що Мінсоцполітики поки не розглядає ніяких варіантів її перенесення чи скасування.

"Ми плануємо традиційно виконувати всі наші стандарти, які заплановані в межах цього року. Звісно, можуть бути надзвичайні обставини, але наразі, в поточному варіанті, ми плануємо робити цю індексацію", — акцентувала міністерка соцполітики.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року ЗМІ повідомляли про те, що з січня 2024 року деякі внутрішньо переміщені особи припинять отримувати виплати від держави. Спочатку розглядалися плани припинити фінансову підтримку для всіх тих, хто має можливість знайти роботу, але наразі це питання залишається на розгляді. Однак відомо, що конкретні категорії осіб вже не отримуватимуть державних виплат з початку 2024 року.

виплати
пенсії
ПФУ
Мінсоцполітики
гроші
пенсіонери
Оксана Жолнович
соцвиплати
соціальна допомога

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