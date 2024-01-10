Чи зростуть пенсії у 2024 році після індексації

Пенсіонери з планшетом. Фото: Frepeek

Приблизний розмір індексації пенсій у 2024 році становитиме 13%, що зможе захистити пенсіонерів від інфляції. Проте точні дані будуть у середині лютого.

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в етері телемарафону Єдині новини.

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За словами Марчак, точний розмір пенсій після індексації поки що невідомо, проте попередньо очікується зростання на понад 10%.

"На 2024 рік так само у нас передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Але попередньо ми очікуємо зростання приблизно на 13%", — сказала заступниця міністра соціальної політики.

За її словами, це захистить пенсіонерів від показників інфляції, "які ми бачили у попередніх роках".

Індексація пенсій у 2024 році

У Кабінеті міністрів розглядають можливість впровадження коефіцієнтів та балів, які забезпечили б однаковий розмір пенсії та індексації для осіб із однаковими умовами виходу на пенсію. Реалізація таких планів передбачається в звіті позитивних обставин та наявності достатніх фінансових ресурсів у державному бюджеті. Голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович зауважила, що при наявності ризиків масштабного підвищення пенсій може не відбутися.

Очільниця відомства наголосила, що уряд має також покрити додаткові соціальні виплати: допомогу малозабезпеченим, ВПО, які фінансуються міжнародними партнерами. Мінсоцполітики уклало угоду INSPIRE зі Світовим банком на майже 2 млрд доларів, і цих коштів вистачить лише на перші місяці фінансування соціальних видатків.

Попри це, Жолнович запевнила, що пенсіонери не залишаться без необхідних коштів, адже основні виплати без підвищень профінансують за рахунок коштів Пенсійного фонду.

В уряді розраховують, що у 2024 році індексація охопить усі пенсії без виключення. У Міністерстві соціальної політики заявляють, що підвищення пенсій залежатиме від рівня інфляції та середньої заробітної плати.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України перерахував 15,1 млрд грн для виплат пенсій українцям. Також відомо, скільки коштів спрямовано на виплату житлових субсидій та пільг, а також страхових виплат.

Також ми писали про те, що у Пенсійному фонді оприлюднили дані про те, як змінилися виплати для українських громадян за останній рік. Зокрема, на початок січня 2024 року лідер за найвищими пенсіями залишився незмінним.