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В Кабмине рассказали, хватит ли у государства денег для выплаты пенсий

12 января 2024 16:39
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Соцрасходы — хватит ли в Украине средств на соцпомощь и пенсии
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Министерстве социальной политики заверили, что в госбюджете достаточно средств для выплаты соцпомощи. Также известно, что индексации запланированных на март пенсий отменять или переносить не будут.

Об этом рассказала министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью Укринформу.

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По словам министерши, причин для волнения нет — по состоянию на сегодняшний день государство обеспечено средствами покрытия соцрасходов.

"Нет необходимости волноваться, потому что мы сегодня обеспечены средствами для покрытия социальных расходов. В конце ноября, мы, как министерство, подписали соглашение с Всемирным банком, которое предусматривает средства на покрытие всех наших социальных пособий", — сказала Жолнович.

Министр заверила, что, соответственно, все социальные пособия есть чем покрывать, и вопрос по этому не будет возникать.

Деньги для выплаты пенсий

Чиновница заявила, что пополнение Пенсионного фонда происходит внутренним ресурсом.

"А если говорить о пенсиях, то здесь нам на помощь пришли наши военные, я бы так сказала, которые помогают не только на линии столкновения, но и единственными социальными взносами, вычитаемыми из их заработных плат", — добавила Оксана Жолнович.

Министр подчеркнула, что в результате этого очень хорошо наполняется Пенсионный фонд, поэтому выплата пенсий закрывается внутренним ресурсом. Что касается индексации пенсий, которая традиционно происходит ежегодно в марте, она отметила, что Минсоцполитики пока не рассматривает никаких вариантов ее переноса или отмены.

"Мы планируем традиционно выполнять все наши стандарты, которые запланированы в этом году. Конечно, могут быть чрезвычайные обстоятельства, но сейчас, в текущем варианте, мы планируем делать эту индексацию", — акцентировала министерка соцполитики.

Напомним, что в декабре 2023 СМИ сообщали о том, что с января 2024 некоторые внутренне перемещенные лица прекратят получать выплаты от государства. Сначала рассматривались планы прекратить финансовую поддержку всем, кто имеет возможность найти работу, но сейчас этот вопрос остается на рассмотрении. Однако известно, что конкретные категории лиц уже не будут получать государственные выплаты с начала 2024 года.

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пенсии
ПФУ
Минсоцполитики
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Оксана Жолнович
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социальная помощь

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