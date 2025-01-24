Нові обмеження у Європейському Союзі у 2025 році — які правила запроваджують

В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін
В країнах Європейського Союзу у 2025 році запровадять посилений фінансовий моніторинг. Нові правила торкнуться розрахунків готівкою та продажу криптовалюти.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Що зміниться
Зазначається, що компаніям, а також продавцям предметів розкоші доведеться ретельно перевіряти своїх клієнтів. Це стосується:
- криптовалютних сервісів (CASP), які ідентифікуватимуть клієнтів, які хочуть здійснити операції на суму від 1 тис. євро і більше;
- торговців дорогоцінними металами, ювелірними виробами, автомобілями, яхтами і предметами мистецтва.
Компанії збиратимуть та перевірятимуть інформацію про своїх клієнтів, а також попереджатимуть органи правопорядку про підозрілі операції.
Також посилюються вимоги до:
- фінансових установ;
- агентств нерухомості;
- казино;
- служб управління активами.
Вони комплекно перевірятимуть своїх клієнтів, а особливу увагу приділятимуть транскордонним операціям та роботі з великими капіталами.
До того ж Рада Євросоюзу та Європарламент домовилися:
- контролювати транзакції з автономними криптогаманцями;
- посилено перевіряти високозабезпечених клієнтів.
Натомість підрозділам фінансової розвідки (ПФР) в країнах ЄС, які відповідають за збір та аналіз інформації, пов'язаної з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, отримають:
- фінансові та адміністративні дані;
- податкову інформацію та доступ до реєстрів транспортних засобів;
- митні дані та інформацію про заморожені активи.
Ці підрозділам нададуть повноваження для зупинки або скасування підозрілих транзакцій, щоби детальніше їх перевірити. Посилюється й міжнародне співробітництво між фінансовими розвідувальними підрозділами різних країн ЄС.
Нові правила фінансового моніторингу в Україні
З 1 січня 2025 року банки по-новому працюють з ФОПАми та фізичними особами. Так, наприклад, фінустанови посилено контролюють вихідні транзакції, а одне з головних нововведень — поява ризик-орієнтованоо підходу, щоби визначити категорію клієнтів. Тобто останнім не вдасться переказати з картки на картку встановлену суму.
Зміни зачепили власників рахунків, які не мають документально підтверджених доходів. Тобто не надали установі довідки, декларації тощо для легалізації фінансових надходжень.
Нагадаємо, з жовтня минулого року в Україні діють обмеження на карткові перекази. Так, громадянам дозволяють відправляти на рахунки інших фізичних осіб максимум 150 000 грн на місяць.
Також у клієнтів Ощадбанку виникають проблеми з банківськими картками за кордоном. Клієнти скаржаться, що картки стають неактивними після завершення терміну дії, хоча фінансова установа обіцяла продовжити роботу карток.
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