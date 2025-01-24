Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін arrow

В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін

24 січня 2025 19:23
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Нові обмеження у Європейському Союзі у 2025 році — які правила запроваджують
Люди біля одного з відділень Європейського банку. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В країнах Європейського Союзу у 2025 році запровадять посилений фінансовий моніторинг. Нові правила торкнуться розрахунків готівкою та продажу криптовалюти.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Читайте також:

Що зміниться

Зазначається, що компаніям, а також продавцям предметів розкоші доведеться ретельно перевіряти своїх клієнтів. Це стосується:

  • криптовалютних сервісів (CASP), які ідентифікуватимуть клієнтів, які хочуть здійснити операції на суму від 1 тис. євро і більше;
  • торговців дорогоцінними металами, ювелірними виробами, автомобілями, яхтами і предметами мистецтва.

Компанії збиратимуть та перевірятимуть інформацію  про своїх клієнтів, а також попереджатимуть органи правопорядку про підозрілі операції. 

Також посилюються вимоги до:

  • фінансових установ;
  • агентств нерухомості;
  • казино;
  • служб управління активами.

Вони комплекно перевірятимуть своїх клієнтів, а особливу увагу приділятимуть транскордонним операціям та роботі з великими капіталами.

До того ж Рада Євросоюзу та Європарламент домовилися:

  • контролювати транзакції з автономними криптогаманцями;
  • посилено перевіряти високозабезпечених клієнтів.

Натомість підрозділам фінансової розвідки (ПФР) в країнах ЄС, які відповідають за збір та аналіз інформації, пов'язаної з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, отримають:

  • фінансові та адміністративні дані;
  • податкову інформацію та доступ до реєстрів транспортних засобів;
  • митні дані та інформацію про заморожені активи.

Ці підрозділам нададуть повноваження для зупинки або скасування підозрілих  транзакцій, щоби детальніше їх перевірити. Посилюється й міжнародне співробітництво між фінансовими розвідувальними підрозділами різних країн ЄС.

Нові правила фінансового моніторингу в Україні

З 1 січня 2025 року банки по-новому працюють з ФОПАми та фізичними особами. Так, наприклад, фінустанови посилено контролюють вихідні транзакції, а одне з головних нововведень — поява ризик-орієнтованоо підходу, щоби визначити категорію клієнтів.  Тобто останнім не вдасться переказати з картки на картку встановлену суму. 

Зміни зачепили власників рахунків, які не мають документально підтверджених доходів. Тобто не надали установі довідки, декларації тощо для легалізації фінансових надходжень. 

Нагадаємо, з жовтня минулого року в Україні діють обмеження на карткові перекази. Так, громадянам дозволяють відправляти на рахунки інших фізичних осіб максимум 150 000 грн на місяць. 

Також у клієнтів Ощадбанку виникають проблеми з банківськими картками за кордоном. Клієнти скаржаться, що картки стають неактивними після завершення терміну дії, хоча фінансова установа обіцяла продовжити роботу карток.

криптовалюта гроші Європа перевірки фінанси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:56 Вихідні зі світлом чи без — які графіки чекають на одеситів

20:51 На Україну суне потепління — прогноз погоди на вихідні

20:24 Підручний увійшов до топ-5 етапу Кубка світу в Антхольці

20:08 На допомогу ЗСУ потратили 2 млрд — Садовий представив річний звіт

20:02 Чоловіку нардепки з Миколаєва оголосили про підозру — причина

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:00 Заброньований у розшуку — коли це можливо

19:48 Подробиці трощі танкерів РФ у морі— підвела герметичність

19:34 Негода у Львові — містян закликають бути обережними завтра

19:23 В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін

19:21 Київстар націлився купити Uklon — в яку вартість оцінюють

20:56 Вихідні зі світлом чи без — які графіки чекають на одеситів

20:51 На Україну суне потепління — прогноз погоди на вихідні

20:24 Підручний увійшов до топ-5 етапу Кубка світу в Антхольці

20:08 На допомогу ЗСУ потратили 2 млрд — Садовий представив річний звіт

20:02 Чоловіку нардепки з Миколаєва оголосили про підозру — причина

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:00 Заброньований у розшуку — коли це можливо

19:48 Подробиці трощі танкерів РФ у морі— підвела герметичність

19:34 Негода у Львові — містян закликають бути обережними завтра

19:23 В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін

19:21 Київстар націлився купити Uklon — в яку вартість оцінюють

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати