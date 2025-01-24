Нові обмеження у Європейському Союзі у 2025 році — які правила запроваджують

Люди біля одного з відділень Європейського банку. Фото: УНІАН

В країнах Європейського Союзу у 2025 році запровадять посилений фінансовий моніторинг. Нові правила торкнуться розрахунків готівкою та продажу криптовалюти.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

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Що зміниться

Зазначається, що компаніям, а також продавцям предметів розкоші доведеться ретельно перевіряти своїх клієнтів. Це стосується:

криптовалютних сервісів (CASP), які ідентифікуватимуть клієнтів, які хочуть здійснити операції на суму від 1 тис. євро і більше;

торговців дорогоцінними металами, ювелірними виробами, автомобілями, яхтами і предметами мистецтва.

Компанії збиратимуть та перевірятимуть інформацію про своїх клієнтів, а також попереджатимуть органи правопорядку про підозрілі операції.

Також посилюються вимоги до:

фінансових установ;

агентств нерухомості;

казино;

служб управління активами.

Вони комплекно перевірятимуть своїх клієнтів, а особливу увагу приділятимуть транскордонним операціям та роботі з великими капіталами.

До того ж Рада Євросоюзу та Європарламент домовилися:

контролювати транзакції з автономними криптогаманцями;

посилено перевіряти високозабезпечених клієнтів.

Натомість підрозділам фінансової розвідки (ПФР) в країнах ЄС, які відповідають за збір та аналіз інформації, пов'язаної з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, отримають:

фінансові та адміністративні дані;

податкову інформацію та доступ до реєстрів транспортних засобів;

митні дані та інформацію про заморожені активи.

Ці підрозділам нададуть повноваження для зупинки або скасування підозрілих транзакцій, щоби детальніше їх перевірити. Посилюється й міжнародне співробітництво між фінансовими розвідувальними підрозділами різних країн ЄС.

Нові правила фінансового моніторингу в Україні

З 1 січня 2025 року банки по-новому працюють з ФОПАми та фізичними особами. Так, наприклад, фінустанови посилено контролюють вихідні транзакції, а одне з головних нововведень — поява ризик-орієнтованоо підходу, щоби визначити категорію клієнтів. Тобто останнім не вдасться переказати з картки на картку встановлену суму.

Зміни зачепили власників рахунків, які не мають документально підтверджених доходів. Тобто не надали установі довідки, декларації тощо для легалізації фінансових надходжень.

Нагадаємо, з жовтня минулого року в Україні діють обмеження на карткові перекази. Так, громадянам дозволяють відправляти на рахунки інших фізичних осіб максимум 150 000 грн на місяць.

Також у клієнтів Ощадбанку виникають проблеми з банківськими картками за кордоном. Клієнти скаржаться, що картки стають неактивними після завершення терміну дії, хоча фінансова установа обіцяла продовжити роботу карток.