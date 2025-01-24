Новые ограничения в Европейском Союзе в 2025 году — какие правила вводят

Люди возле одного из отделений Европейского банка. Фото: УНИАН

В странах Европейского Союза в 2025 году введут усиленный финансовый мониторинг. Новые правила коснутся расчетов наличными и продажи криптовалюты.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

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Что изменится

Отмечается, что компаниям, а также продавцам предметов роскоши придется тщательно проверять своих клиентов. Это касается:

криптовалютных сервисов (CASP), которые будут идентифицировать клиентов, которые хотят осуществить операции на сумму от 1 тыс. евро и более;

торговцев драгоценными металлами, ювелирными изделиями, автомобилями, яхтами и предметами искусства.

Компании будут собирать и проверять информацию о своих клиентах, а также предупреждать органы правопорядка о подозрительных операциях.

Также ужесточаются требования к:

финансовым учреждениям;

агентствам недвижимости;

казино;

служб управления активами.

Они будут комплексно проверять своих клиентов, а особое внимание будут уделять трансграничным операциям и работе с крупными капиталами.

К тому же Совет Евросоюза и Европарламент договорились:

контролировать транзакции с автономными криптокошельками;

усиленно проверять высокообеспеченных клиентов.

Подразделениям финансовой разведки (ПФР) в странах ЕС, которые отвечают за сбор и анализ информации, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, смогут получить:

финансовые и административные данные;

налоговую информацию и доступ к реестрам транспортных средств;

таможенные данные и информацию о замороженных активах.

Им также дадут полномочия для остановки или отмены подозрительных транзакций, чтобы детальнее их проверить. Усиливается и международное сотрудничество между финансовыми разведывательными подразделениями разных стран ЕС.

Новые правила финансового мониторинга в Украине

С 1 января 2025 года банки по-новому работают с ФОПами и физическими лицами. Так, например, финучреждения усиленно контролируют исходящие транзакции, а одно из главных нововведений — появление риск-ориентированного подхода, чтобы определить категорию клиентов. То есть последним не удастся перевести с карты на карту установленную сумму.

Изменения затронули владельцев счетов, которые не имеют документально подтвержденных доходов. Например, не предоставили учреждению справки, декларации и т.п. для легализации финансовых поступлений.

Напомним, с октября прошлого года в Украине действуют ограничения на карточные переводы. Так, гражданам разрешают отправлять на счета других физических лиц максимум 150 000 грн в месяц.

Также у клиентов Ощадбанка возникают проблемы с банковскими картами за рубежом. Клиенты жалуются, что карты становятся неактивными после завершения срока действия, хотя финансовое учреждение обещало продлить работу карточек.