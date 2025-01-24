Новые ограничения в Европейском Союзе в 2025 году — какие правила вводят

В ЕС заработает новый финмониторинг — кого коснутся изменения
В странах Европейского Союза в 2025 году введут усиленный финансовый мониторинг. Новые правила коснутся расчетов наличными и продажи криптовалюты.
Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Что изменится
Отмечается, что компаниям, а также продавцам предметов роскоши придется тщательно проверять своих клиентов. Это касается:
- криптовалютных сервисов (CASP), которые будут идентифицировать клиентов, которые хотят осуществить операции на сумму от 1 тыс. евро и более;
- торговцев драгоценными металлами, ювелирными изделиями, автомобилями, яхтами и предметами искусства.
Компании будут собирать и проверять информацию о своих клиентах, а также предупреждать органы правопорядка о подозрительных операциях.
Также ужесточаются требования к:
- финансовым учреждениям;
- агентствам недвижимости;
- казино;
- служб управления активами.
Они будут комплексно проверять своих клиентов, а особое внимание будут уделять трансграничным операциям и работе с крупными капиталами.
К тому же Совет Евросоюза и Европарламент договорились:
- контролировать транзакции с автономными криптокошельками;
- усиленно проверять высокообеспеченных клиентов.
Подразделениям финансовой разведки (ПФР) в странах ЕС, которые отвечают за сбор и анализ информации, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, смогут получить:
- финансовые и административные данные;
- налоговую информацию и доступ к реестрам транспортных средств;
- таможенные данные и информацию о замороженных активах.
Им также дадут полномочия для остановки или отмены подозрительных транзакций, чтобы детальнее их проверить. Усиливается и международное сотрудничество между финансовыми разведывательными подразделениями разных стран ЕС.
Новые правила финансового мониторинга в Украине
С 1 января 2025 года банки по-новому работают с ФОПами и физическими лицами. Так, например, финучреждения усиленно контролируют исходящие транзакции, а одно из главных нововведений — появление риск-ориентированного подхода, чтобы определить категорию клиентов. То есть последним не удастся перевести с карты на карту установленную сумму.
Изменения затронули владельцев счетов, которые не имеют документально подтвержденных доходов. Например, не предоставили учреждению справки, декларации и т.п. для легализации финансовых поступлений.
Напомним, с октября прошлого года в Украине действуют ограничения на карточные переводы. Так, гражданам разрешают отправлять на счета других физических лиц максимум 150 000 грн в месяц.
Также у клиентов Ощадбанка возникают проблемы с банковскими картами за рубежом. Клиенты жалуются, что карты становятся неактивными после завершения срока действия, хотя финансовое учреждение обещало продлить работу карточек.
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