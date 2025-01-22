ЄС виділить Україні 35 млрд євро — деталі

ЄС виділить Україні 35 млрд євро фіндопомоги у 2025 році
Європейський Союз цьогоріч надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро. Кошти виділять у рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.
Про це написав віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у соцмережі Х.
ЄС надасть Україні 35 млрд євро
Європейський Союз продовжує допомагати Україні. Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс оголосив про нову ініціативу після зустрічі з міністром економіки України Юлією Свириденко у Давосі.
"ЄС надає Україні фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility в обсязі 35 млрд євро на 2025 рік", — написав він
Валдіс Домбровскіс також додав, що зі Свириденко вони "обговорили розширення та кроки, спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може зупинити санкції проти Росії. Також глава дипломатії ЄС Кая Каллас запевнила, що допоможе Україні виграти війну.
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