Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В яких супермаркетах найдешевші овочі — свіжі ціни на продукти arrow

В яких супермаркетах найдешевші овочі — свіжі ціни на продукти

17 листопада 2024 12:47
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на овочі — де вигідніше купувати продукти в листопаді
Овочі на прилавку. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на овочі в українських супермаркетах залишаються нестабільними, що змушує громадян уважніше обирати місця для покупок. Споживачі активно шукають вигідні пропозиції, щоб зекономити на базових продуктах.

Новини.LIVE дізналися, в яких супермаркетах України можна купити найдешевші овочі.

Читайте також:

Ціни на овочі в українських магазинах

Найдешевшу картоплю можна знайти в "Сільпо" — 18,00 грн/кг, а найдорожчу в "Metro" — 35,26 грн/кг. В інших супермаркетах ціни коливаються від 28,70 грн/кг у "Ашан" до 29,90 грн/кг у "Varus" та "Novus".

Отже, ціни на картоплю в супермаркетах станом на 17 листопада:

  • Сільпо — 18,00 грн/кг;
  • Ашан — 28,70 грн/кг;
  • Novus — 29,89 грн/кг;
  • АТБ — 29,89 грн/кг;
  • Varus — 29,90 грн/кг;
  • Metro — 35,26 грн/кг.

Цибуля найдешевша в "Varus" — 14,20 грн/кг, а найдорожча в "АТБ" — 19,79 грн/кг. В інших супермаркетах ціни коливаються від 14,90 грн/кг до 18,00 грн/кг.

Так, цибулю в магазинах можна знайти за такою ціною:

  • Varus — 14,20 грн/кг;
  • Ашан — 14,90 грн/кг;
  • Metro — 15,39 грн/кг;
  • Novus — 15,49 грн/кг;
  • Сільпо — 18,00 грн/кг;
  • АТБ — 19,79 грн/кг.

Щодо моркви, то її зараз вигідніше купувати в "АТБ" за ціною 16,95 грн/кг.

Загалом ціни на моркву сьогодні наступні:

  • АТБ — 16,95 грн/кг;
  • Varus — 24,90 грн/кг;
  • Ашан — 26,80 грн/кг;
  • Novus — 26,89 грн/кг;
  • Metro — 27,87 грн/кг;
  • Сільпо — 29,90 грн/кг.

Капусту 17 листопада краще брати в "Varus", де її вартість становить 26,90 грн/кг. Найвищі ціни в "Сільпо" — 36,00 грн/кг.

В супермаркетах ціни на капусту сьогодні такі:

  • Varus — 26,90 грн/кг;
  • Ашан — 28,90 грн/кг;
  • Metro — 29,02 грн/кг;
  • АТБ — 29,95 грн/кг;
  • Novus — 30,99 грн/кг;
  • Сільпо — 36,00 грн/кг.

Буряк найдешевший у "Metro" — 14,98 грн/кг. В інших супермаркетах ціна коливається від 15,30 грн/кг до 18,00 грн/кг.

Найвигідніші ціни на буряк 17 листопада наступні:

  • Metro — 14,98 грн/кг;
  • Ашан — 15,30 грн/кг;
  • Novus — 16,39 грн/кг;
  • AТБ — 16,39 грн/кг;
  • Varus — 16,40 грн/кг;
  • Сільпо — 18,00 грн/кг.

В цілому, ціни на овочі в супермаркетах демонструють значні відмінності, що дозволяє покупцям обирати найбільш вигідні варіанти в залежності від магазину.

Що ще варто знати

Нагадаємо, президент Всеукраїнської асоціації пекарів та очільник компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко заявив, що впродовж листопада в Україні вартість хліба в роздрібних мережах може збільшитися на 10-15%. У разі відсутності такого підвищення виробники можуть бути змушені зменшити обсяги постачання продукції до магазинів.

Ми також писали, що у жовтні 2024 року глобальні ціни на продукти харчування піднялися до найвищого рівня за останні півтора року. Основним чинником цього стало стрімке подорожчання рослинних олій. Також на світових ринках спостерігається помітне зростання цін на цукор та молочні продукти.
 

гроші овочі ціни в Україні АТБ супермаркет ціни на продукти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:56 В Польщі склали присягу бійці "Українського легіону"

12:50 Удар дронами по Миколаєву — з'явилися кадри наслідків

12:47 В яких супермаркетах найдешевші овочі — свіжі ціни на продукти

12:31 Ще трішки тепла — Діденко дала прогноз погоди на завтра

12:30 Сибіга різко прокоментував масштабний ракетний обстріл України

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12:29 Жителька Харківщини працювала на окупантів — що вирішив суд

12:05 Міськрада у Фастові списала закинуте укриття — що вирішив суд

12:00 На Одещині загинуло двоє людей через ракетну атаку росіян

12:00 Що мусять вказати в ТЦК у протоколі про порушення правил обліку

11:48 На Одещині знайшли тіло людини в Дністровському лимані

12:56 В Польщі склали присягу бійці "Українського легіону"

12:50 Удар дронами по Миколаєву — з'явилися кадри наслідків

12:47 В яких супермаркетах найдешевші овочі — свіжі ціни на продукти

12:31 Ще трішки тепла — Діденко дала прогноз погоди на завтра

12:30 Сибіга різко прокоментував масштабний ракетний обстріл України

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12:29 Жителька Харківщини працювала на окупантів — що вирішив суд

12:05 Міськрада у Фастові списала закинуте укриття — що вирішив суд

12:00 На Одещині загинуло двоє людей через ракетну атаку росіян

12:00 Що мусять вказати в ТЦК у протоколі про порушення правил обліку

11:48 На Одещині знайшли тіло людини в Дністровському лимані

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку