Ціни на овочі — де вигідніше купувати продукти в листопаді

Овочі на прилавку. Фото: УНІАН

Ціни на овочі в українських супермаркетах залишаються нестабільними, що змушує громадян уважніше обирати місця для покупок. Споживачі активно шукають вигідні пропозиції, щоб зекономити на базових продуктах.

Новини.LIVE дізналися, в яких супермаркетах України можна купити найдешевші овочі.

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Ціни на овочі в українських магазинах

Найдешевшу картоплю можна знайти в "Сільпо" — 18,00 грн/кг, а найдорожчу в "Metro" — 35,26 грн/кг. В інших супермаркетах ціни коливаються від 28,70 грн/кг у "Ашан" до 29,90 грн/кг у "Varus" та "Novus".

Отже, ціни на картоплю в супермаркетах станом на 17 листопада:

Сільпо — 18,00 грн/кг;

Ашан — 28,70 грн/кг;

Novus — 29,89 грн/кг;

АТБ — 29,89 грн/кг;

Varus — 29,90 грн/кг;

Metro — 35,26 грн/кг.

Цибуля найдешевша в "Varus" — 14,20 грн/кг, а найдорожча в "АТБ" — 19,79 грн/кг. В інших супермаркетах ціни коливаються від 14,90 грн/кг до 18,00 грн/кг.

Так, цибулю в магазинах можна знайти за такою ціною:

Varus — 14,20 грн/кг;

Ашан — 14,90 грн/кг;

Metro — 15,39 грн/кг;

Novus — 15,49 грн/кг;

Сільпо — 18,00 грн/кг;

АТБ — 19,79 грн/кг.

Щодо моркви, то її зараз вигідніше купувати в "АТБ" за ціною 16,95 грн/кг.

Загалом ціни на моркву сьогодні наступні:

АТБ — 16,95 грн/кг;

Varus — 24,90 грн/кг;

Ашан — 26,80 грн/кг;

Novus — 26,89 грн/кг;

Metro — 27,87 грн/кг;

Сільпо — 29,90 грн/кг.

Капусту 17 листопада краще брати в "Varus", де її вартість становить 26,90 грн/кг. Найвищі ціни в "Сільпо" — 36,00 грн/кг.

В супермаркетах ціни на капусту сьогодні такі:

Varus — 26,90 грн/кг;

Ашан — 28,90 грн/кг;

Metro — 29,02 грн/кг;

АТБ — 29,95 грн/кг;

Novus — 30,99 грн/кг;

Сільпо — 36,00 грн/кг.

Буряк найдешевший у "Metro" — 14,98 грн/кг. В інших супермаркетах ціна коливається від 15,30 грн/кг до 18,00 грн/кг.

Найвигідніші ціни на буряк 17 листопада наступні:

Metro — 14,98 грн/кг;

Ашан — 15,30 грн/кг;

Novus — 16,39 грн/кг;

AТБ — 16,39 грн/кг;

Varus — 16,40 грн/кг;

Сільпо — 18,00 грн/кг.

В цілому, ціни на овочі в супермаркетах демонструють значні відмінності, що дозволяє покупцям обирати найбільш вигідні варіанти в залежності від магазину.

Що ще варто знати

Нагадаємо, президент Всеукраїнської асоціації пекарів та очільник компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко заявив, що впродовж листопада в Україні вартість хліба в роздрібних мережах може збільшитися на 10-15%. У разі відсутності такого підвищення виробники можуть бути змушені зменшити обсяги постачання продукції до магазинів.

Ми також писали, що у жовтні 2024 року глобальні ціни на продукти харчування піднялися до найвищого рівня за останні півтора року. Основним чинником цього стало стрімке подорожчання рослинних олій. Також на світових ринках спостерігається помітне зростання цін на цукор та молочні продукти.

