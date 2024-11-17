Цены на овощи — где выгоднее покупать продукты в ноябре

Овощи на прилавке. Фото: УНІАН

Цены на овощи в украинских супермаркетах остаются нестабильными, что заставляет граждан внимательнее выбирать места для покупок. Потребители активно ищут выгодные предложения, чтобы сэкономить на базовых продуктах.

Новини.LIVE узнали, в каких супермаркетах Украины можно купить самые дешевые овощи.

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Цены на овощи в украинском магазине

Самый дешевый картофель можно найти в "Сильпо" — 18,00 грн/кг, а самый дорогой в "Metro" — 35,26 грн/кг. В других супермаркетах цены колеблются от 28,70 грн/кг "Ашан" до 29,90 грн/кг "Varus" и "Novus".

Итак, цены на картофель в супермаркетах по состоянию на 17 ноября:

Сельпо — 18,00 грн/кг;

Ашан — 28,70 грн/кг;

Novus — 29,89 грн/кг;

АТБ — 29,89 грн/кг;

Varus — 29,90 грн/кг;

Metro — 35,26 грн/кг.

Лук самый дешевый у "Varus" — 14,20 грн/кг, а самый дорогой у "АТБ" — 19,79 грн/кг. В других супермаркетах цены колеблются от 14,90 до 18,00 грн/кг.

Да, лук в магазинах можно найти по такой цене:

Varus — 14,20 грн/кг;

Ашан — 14,90 грн/кг;

Metro — 15,39 грн/кг;

Novus — 15,49 грн/кг;

Сельпо — 18,00 грн/кг;

АТБ — 19,79 грн/кг.

Что касается моркови, то ее сейчас выгоднее покупать у "АТБ" по цене 16,95 грн/кг.

В целом цены на морковь сегодня следующие:

АТБ — 16,95 грн/кг;

Varus — 24,90 грн/кг;

Ашан — 26,80 грн/кг;

Novus — 26,89 грн/кг;

Metro — 27,87 грн/кг;

Сельпо — 29,90 грн/кг.

Капусту 17 ноября лучше брать в Varus, где ее стоимость составляет 26,90 грн/кг. Самые высокие цены в "Сільпо" — 36,00 грн/кг.

В супермаркетах цены на капусту сегодня таковы:

Varus — 26,90 грн/кг;

Ашан — 28,90 грн/кг;

Metro — 29,02 грн/кг;

АТБ — 29,95 грн/кг;

Novus — 30,99 грн/кг;

Сельпо — 36,00 грн/кг.

Свекла самая дешевая у "Metro" — 14,98 грн/кг. В других супермаркетах цена колеблется от 15,30 до 18,00 грн/кг.

Самые выгодные цены на свеклу 17 ноября:

Metro — 14,98 грн/кг;

Ашан — 15,30 грн/кг;

Novus — 16,39 грн/кг;

AТВ — 16,39 грн/кг;

Varus — 16,40 грн/кг;

Сельпо — 18,00 грн/кг.

В целом, цены на овощи в супермаркетах демонстрируют значительные отличия, что позволяет покупателям выбирать наиболее выгодные варианты в зависимости от магазина.

Что еще стоит знать

Напомним, президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко заявил, что в течение ноября в Украине стоимость хлеба в розничных сетях может увеличиться на 10-15%. В случае отсутствия такого повышения производители могут быть вынуждены снизить объемы поставки продукции в магазины.

Мы также писали, что в октябре 2024 года глобальные цены на продукты питания поднялись до самого высокого уровня за последние полтора года. Основным фактором этого стало стремительное удорожание растительных масел. Также на мировых рынках наблюдается заметный рост цен на сахар и молочные продукты.