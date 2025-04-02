Армія+ — що важливого з'явилося для військовослужбовців, які хочуть залишити службу

Чоловік тримає у руках військовий квиток. Фото: УНІАН

У застосунку Армія+ після оновлення з'явилося шість нових рапортів для військовослужбовців, які планують звільнитися з армії. Також захисники можуть користуватися важливими підказками.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Серед нових рапортів:

звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;

звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;

звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;

звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;

звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;

звільнення за станом здоров’я.

У відомстві зауважили, що подача рапортів відбувається за декілька хвилин. Також військовослужбовці можуть переглянути інформаційні довідки з порадами та поясненнями, які документи потрібно мати для того, щоби правильно зареєструвати рапорт.

У Міноборони пояснили, що рапорти створені з алгоритмом подачі, на кожному передбачені підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, найчастіше захисники подають рапорт на звільнення за станом здоров'я.

"У паперовому варіанті, щоб його подати, треба витратити час: написати рапорт від руки, зібрати всі документи, зробити копії. Ми ж цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача", — зазначила вона.

Що ще варто знати

Добровольці від 18 до 24 році, які погодяться служити в армії, отримають по 1 млн грн. Але отримати виплату можна буде за певних умов. Так, мільйон грн нарахують, наприклад, за безпосередню участь у бойових діях на фронті сукупно у щонайменше пів року.

Повну суму молодь отримає за умов поранення чи потрапляння в полон, навіть якщо пробудуть на фронті менше обумовленого терміну.

Раніше ми розповідали, що деяким звільненим зі служби захисникам нараховують спецдоплати. На додаткові виплати можуть розраховувати ті, хто виховує неповнолітніх дітей.

Ще ми писали, що строковикам держава виплачує по 100 тис. грн. Щоби отримати таку суму, вони повинні виконати важливу умову.