Армия+ — что важного появилось для военнослужащих, которые хотят оставить службу

Мужчина держит в руках военный билет. Фото: УНИАН

В приложении Армия+ после обновления появилось шесть новых рапортов для военнослужащих, которые планируют уволиться из армии. Также защитники могут пользоваться важными подсказками.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Новые рапорты в Армия+ — что известно

Среди новых рапортов:

увольнение из-за содержания трех детей до 18 лет;

увольнение из-за гибели или исчезновения близкого родственника во время защиты Родины;

увольнение из-за ухода за женой или мужем с инвалидностью;

увольнение из-за ухода и содержания ребенка с инвалидностью;

увольнение из-за ухода за родственником или родственницей с инвалидностью;

увольнение по состоянию здоровья.

В ведомстве отметили, что подача рапортов происходит за несколько минут. Также военнослужащие могут просмотреть информационные справки с советами и объяснениями, какие документы нужно иметь для того, чтобы правильно зарегистрировать рапорт.

В Минобороны объяснили, что рапорты созданы с алгоритмом подачи, на каждом предусмотрены подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, чаще всего защитники подают рапорт на увольнение по состоянию здоровья.

"В бумажном варианте, чтобы его подать, надо потратить время: написать рапорт от руки, собрать все документы, сделать копии. Мы же цифровизировали этот процесс и сделали его линейным и максимально понятным для пользователя", — отметила она.

Что еще стоит знать

Добровольцы от 18 до 24 лет, которые согласятся служить в армии, получат по 1 млн грн. Но получить выплату можно будет при определенных условиях. Так, миллион грн начислят, например, за непосредственное участие в боевых действиях на фронте совокупно в минимум полгода.

Полную сумму молодежь получит в условиях ранения или попадания в плен, даже если пробудут на фронте меньше оговоренного срока.

Ранее мы рассказывали, что некоторым уволенным со службы защитникам начисляют спецдоплаты. На дополнительные выплаты могут рассчитывать те, кто воспитывает несовершеннолетних детей.

Еще мы писали, что срочникам государство выплачивает по 100 тыс. грн. Чтобы получить такую сумму, они должны выполнить важное условие.