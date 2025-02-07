Виплати від УВКБ ООН — де приймають заявки на 11 тис. гривень

Українські гривні у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Харкові у лютому 2025 року громадяни можуть зареєструватися на грошову допомогу за програмою багатоцільової допомоги від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Кошти доступні для найбільш вразливих категорій громадян.

Про це повідомляє УВКБ ООН у Telegram.

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Умови програми грошової допомоги від УВКБ ООН

До програми можуть долучитися кілька категорій громадян, які постраждали через війну:

переселенці, які перемістилися упродовж останніх шести місяців та мають вразливості;

люди, які повернулися на своє постійне місце проживання (як у межах України, так і з-за кордону) після вимушеного переміщення у зв'язку з воєнними діями від 24.02.2022 року.

Список обов’язкових критеріїв вразливості, що дають можливість подати заявку на допомогу:

у сім'ї є лише один із батьків, де є малолітні діти чи люди похилого віку;

родину очолює одна чи кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше), особа похилого віку з однією чи кількома неповнолітніми дітьми;

сім'ї з однією чи кількома особами з особливими потребами (тяжкими хворобами чи інвалідністю).

Зважатимуть на фінансовий стан претендентів: дохід на одного члена сім'ї не може перевищувати 5,4 тис. грн.

Розмір допомоги та графік роботи пунктів збору даних

Як зазначається, гроші від УВКБ ООН доступні у розмірі 10,8 тис. гривень на кожного члена родини.

"Грошова допомога від УВКБ ООН — це одноразова виплата в розмірі 3,6 тис. гривень щомісячно на особу протягом 3 місяців. Подати заявку можуть вразливі вимушено переміщені особи, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону)", — йдеться у повідомленні.

Графік роботи пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН за адресою м. Харків, Серпова, 4Б, наступний: Пн-Пт 09:00 — 17:00.

Телефон для уточнення інформації: +380631826399.

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