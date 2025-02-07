Выплаты от УВКБ ООН — где принимают заявки на 11 тыс. гривен

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Харькове в феврале 2025 года граждане могут зарегистрироваться на денежную помощь по программе многоцелевой помощи от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Средства доступны для наиболее уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщает УВКБ ООН в Telegram.

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Условия программы денежной помощи от УВКБ ООН

К программе могут присоединиться несколько категорий граждан, пострадавших из-за войны:

переселенцы, которые переместились в течение последних шести месяцев и имеют уязвимости;

люди, которые вернулись на свое постоянное место жительства (как в пределах Украины, так и из-за рубежа) после вынужденного перемещения в связи с военными действиями от 24.02.2022 года.

Список обязательных критериев уязвимости, дающих возможность подать заявку на помощь:

в семье есть только один из родителей, где есть малолетние дети или пожилые люди;

семью возглавляет один или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше), лицо пожилого возраста с одним или несколькими несовершеннолетними детьми;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (тяжелыми болезнями или инвалидностью).

Будут учитывать финансовое состояние претендентов: доход на одного члена семьи не может превышать 5,4 тыс. грн.

Размер помощи и график работы пунктов сбора данных

Как отмечается, деньги от УВКБ ООН доступны в размере 10,8 тыс. гривен на каждого члена семьи.

"Денежная помощь от УВКБ ООН — это единовременная выплата в размере 3,6 тыс. гривен ежемесячно на человека в течение 3 месяцев. Подать заявку могут уязвимые вынужденно перемещенные лица, а также те, кто вернулся на свое постоянное место жительства (в том числе и из-за границы)", — говорится в сообщении.

График работы пункта сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН по адресу г. Харьков, Серповая, 4Б, следующий: Пн-Пт 09:00 — 17:00.

Телефон для уточнения информации: +380631826399.

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