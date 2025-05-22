Виплати від УВКБ ООН — хто з пенсіонерів та переселенців може подати заявку у травні

Людина тримає гривневі банкноти. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Києва мають можливість подати заявку на грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Йдеться про виплати для підтримки вразливих категорій громадян.

Таке повідомлення з'явилось у Telegram-каналі представників УВКБ ООН.

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Як зазначається, кошти зможуть отримати виключно дві категорії громадян:

внутрішні переселенці, які не отримували подібні виплати від інших організацій за останні три місяці;

переселенці, які повернулись з іншого регіону, які також не мали аналогічних виплат від інших організацій три попередні місяці;

біженці, які повернулись додому після виїзду за кордон, та не отримували допомогу від організацій останні три місяці.

Також необхідно мати одну з таких вразливостей:

низькі доходи — на одну особу менш ніж 5,4 тис. грн за місяць;

неповна родина має малолітніх дітей, осіб похилого віку;

родина складається з осіб похилого віку, що займається вихованням дітей до 18 років;

є тяжко хворі чи особи з інвалідністю.

Які документи необхідні та як зареєструватися на допомогу

Цього разу сума грошової допомоги не змінилася — 3,6 тис. грн за один місяць. Кошти будуть надавати протягом трьох місяців. Тобто кожен член родини максимально отримає по 10,8 тис. грн.

Заявки прийматиме партнер УВКБ ООН — благодійний фонд "Право на захист". 22 квітня відкриють спеціальну форму для запису в пункт збору даних в м. Київ.

Необхідно підготувати:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку переселенця (за наявності);

свідоцтво про народження дітей;

посвідчення/меддовідка в разі інвалідності або хронічної хвороби;

банківську картку.

"У разі успішного заповнення форми необхідно очікувати на дзвінок від працівників БФ "Право на захист" для проходження попередньої перевірки на відповідність умовам програми та призначення дати, часу та адреси прийому. Прийом здійснюється виключно за попереднім записом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні стартувала реєстрація на виплати від NRC. Зареєструватися на допомогу зможуть тільки громадяни з вразливих категорій.

Також повідомлялося, що громадянам виплачують чималу грошову допомогу за проєктом Caritas Czech Republic. На обладнання для бізнесу надають до 5 тис. євро.