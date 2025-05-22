Выплаты от УВКБ ООН — кто из пенсионеров и переселенцев может подать заявку в мае

Человек держит гривневые банкноты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Киева имеют возможность подать заявку на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Речь идет о выплатах для поддержки уязвимых категорий граждан.

Такое сообщение появилось в Telegram-канале представителей УВКБ ООН.

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Как отмечается, средства смогут получить исключительно две категории граждан:

внутренние переселенцы, которые не получали подобные выплаты от других организаций за последние три месяца;

переселенцы, которые вернулись из другого региона, которые также не имели аналогичных выплат от других организаций три предыдущих месяца;

беженцы, которые вернулись домой после выезда за границу, и не получали помощь от организаций последние три месяца.

Также необходимо иметь одну из следующих уязвимостей:

низкие доходы — на одного человека менее 5,4 тыс. грн в месяц;

неполная семья имеет малолетних детей, лиц пожилого возраста;

семья состоит из лиц пожилого возраста, занимается воспитанием детей до 18 лет;

есть тяжело больные или лица с инвалидностью.

Какие документы необходимы и как зарегистрироваться на помощь

На этот раз сумма денежной помощи не изменилась — 3,6 тыс. грн за один месяц. Средства будут предоставлять в течение трех месяцев. То есть каждый член семьи максимально получит по 10,8 тыс. грн.

Заявки будет принимать партнер УВКБ ООН — благотворительный фонд "Право на защиту". 22 апреля откроют специальную форму для записи в пункт сбора данных в г. Киев.

Необходимо подготовить:

паспорт и идентификационный код;

справку переселенца (при наличии);

свидетельство о рождении детей;

удостоверение/медсправка в случае инвалидности или хронической болезни;

банковскую карточку.

"В случае успешного заполнения формы необходимо ожидать звонка от работников БФ "Право на защиту" для прохождения предварительной проверки на соответствие условиям программы и назначения даты, времени и адреса приема. Прием осуществляется исключительно по предварительной записи", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине стартовала регистрация на выплаты от NRC. Зарегистрироваться на помощь смогут только граждане из уязвимых категорий.

Также сообщалось, что гражданам выплачивают немалую денежную помощь по проекту Caritas Czech Republic. На оборудование для бизнеса предоставляют до 5 тыс. евро.