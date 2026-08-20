Виплати від УВКБ ООН: у яких містах пенсіонерам надають до 12 300 грн

Чоловік похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2026 року у низці міст одного із західних регіонів України діє програма підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). У її рамках громадяни, які вимушено залишили свої домівки через війну, зможуть подати заявки на електронну чергу для отримання грошової допомоги на базові життєві потреби.

Про те, де відкрилась можливість оформити виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому гарантують допомогу від УВКБ ООН у серпні

Згідно з оприлюдненою інформацією організації, цього місяця жителі Івано-Франківської області зможуть оформити грошову допомогу за новими критеріями у рамках плану гуманітарних потреб та реагування. Суми допомоги від УВКБ ООН — 10 800 та 12 300 грн залежно від обставин.

Подати заявки на виплату фіндопомоги мають право:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) за останні 45 днів, які вимушено переїхали через загрозу життю, обстріли чи обов’язкову евакуацію; ВПО (від 46 днів до шести місяців), які перемістилися у зв'язку з війною; Біженці, які повернулися з-за кордону після вимушеного виїзду у зв’язку з воєнними діями (повернення відбулося за останні 12 місяців та не раніше трьох місяців).

Основними критеріями відбору для категорій 2 та 3 є:

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Дохід на одного члена родини на місяць не перевищує суму 8 300 грн;

Враховується близькість до лінії фронту та умови проживання, склад родини, та наявність категорії вразливості (люди з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні родини та інші).

При цьому громадяни можуть звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували фіндопомогу від інших міжнародних організацій, проте з того моменту минуло понад три місяці.

Як подати заявку для участі у програмі допомоги

Як зазначається, в Івано-Франківській області фахівці УВКБ ООН будуть працювати у форматі особистого прийому в офісі в обласному центрі та під час мобільних виїздів по регіону.

Зокрема, пункт збору даних в м. Івано-Франківськ працюватиме за попереднім записом адресою: вул. Б. Лепкого, 51 середа 09:00-18:00 (перерва 13:00-14:00).

Організатори розробили єдину онлайн-форму для запису в чергу в зручний населений пункт області.

Команда планує відвідати наступні міста області:

Івано-Франківськ;

Коломия;

Надвірна;

Калуш;

Косів.

"Після запису в електронну чергу необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних. Важливо: Дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги. Остаточне рішення щодо можливості реєстрації приймається фахівцем фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім критеріям програми", — пояснили в організації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в серпні у Херсонській області громадяни можуть отримати виплати від Естонської ради у справах біженців. Фіндопомога доступна для евакуйованих родин в одній з областей. Кожному в домогосподарстві нарахують суму 12 300 грн на покриття потреб на три місяці.

Ще Новини.LIVE писали, що БФ "Карітас України" збирає заявки від родин ВПО для надання допомоги на зимовий період. Така програма діє у Полтавському регіоні. Грошову допомогу можна використати на покриття витрат на комунальні послуги, а також на купівлю, дров, вугілля та брикетів.