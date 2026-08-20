Виплати для ВПО: де доступна фінансова допомога від ERC до 12 300 грн

Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У серпні Естонська рада у справах біженців (ERC) за підтримки інших благодійний організацій надає фінансову допомогу для евакуйованих родин в одній з прифронтових областей України. У її рамках кожен в домогосподарстві матиме право на оформлення суми у розмірі 12 300 грн, розрахованої на три місяці.

Про те, де і як можна скористатися відповідною можливістю, розповідають Новини.LIVE.

Де доступна фінансова допомога від ERC

За даними організаторів, йдеться про дію програми безумовної грошової допомоги (UCT 2) для внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у межах Херсонського регіону.

"Важливо: допомога діє в межах Херсонської області (Бериславський та Херсонський райони) — для осіб, які переселилися з більш небезпечної зони Херсонської області в менш небезпечну зону в межах Херсонської області", — йдеться у повідомленні.

Реєстрація на виплати доступна громадянам з такими термінами переміщення:

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Нещодавно переміщені домогосподарства через прямі загрози безпеці на тлі бойових дій (без примусової евакуації) за попередні 45 днів після події; Переміщені родини на основі обов'язкових чи офіційних рішень про евакуацію упродовж 45 днів.

При цьому передбачені наступні вимоги, які гарантуватимуть право на виплати:

Домогосподарствам на виплачували аналогічну фінансову допомогу за попередні три місяці;

Наявність свіжої довідки внутрішнього переселенця, виданої протягом останніх 45 днів.

Організатори учтонюють, що важливо, щоб довідка про взяття на облік переселенця була актуальною. Заявки з більш старішими довідками, виданими або переоформленими понад 45 днів тому на момент реєстрації, не розглядатимуть.

Розмір грошової допомоги та як оформити

Згідно з умовами програми безумовної грошової допомоги для внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у межах Херсонського регіону, Естонська рада у справах біженців (ERC) за підтримки інших благодійний організацій надаватиме кожному члену родини по 12 300 грн. Йдеться про одноразову виплату, розраховану на покриття базових першочергових потреб протягом трьох місяців.

Для уточнення питання можливості реєстрації громадяни можуть телефонувати з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 за такими контактами:

+380671297407;

+380673155668.

Як зазначається, реєстрація буде здійснюватися співробітником організації за вказаними номерами телефону.

Необхідно підготовувати деякі документи для оформлення онлайн-заявки:

паспорт або ID-картка очільника домогосподарства;

довідка переселенця чи інше підтвердження евакуації/переміщення (квитки, довідки з пунктів розміщення);

документи, що підтверджують поточну адресу проживання;

документи для всіх членів домогосподарства;

реквізити голови домогосподарства (IBAN).

Контакти для реєстрації. Джерело: "Вільні разом"

Реалізують відповідний проєкт благодійна організація "БФ "Щедрик" під координацією Estonian Refugee Council (ERC) та за підтримки Українського гуманітарного фонду (UHF).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що 20 серпня представники "Карітас України" збиратимуть заявки від домогосподарств для надання допомоги на зимовий період. Програма охопила Полтавський регіон. Грошова допомога допоможе покрити витрати на комунальні послуги. Також гроші можна використати на купівлю, дров, вугілля, пелетів, брикетів. Отримати, зокрема, можуть люди похилого віку від 60 років.

Ще Новини.LIVE писали, що у серпні Міжнародний Комітет Червоного Хреста реєструє громадян на надання виплат на зиму. Програма доступна в одній з північних областей. Передбачається надання грошової допомоги у розмірі 19 400 грн. Зокрема, отримати зможуть родини, у складі яких є люди з інвалідністю чи особи віком від 60 років.