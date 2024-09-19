Ощадбанк медлит с разблокировкой денег военного — детали

Телефон в руках военного. Фото: oda.zht.gov.ua

Государственный "Ощадбанк" несколько месяцев затягивает с разблокированием счета по решению исполнительной службы. Клиент, являющийся военнослужащим с инвалидностью, жалуется на неприемлемое отношение со стороны финучреждения.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфин.

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Как отметил клиент в одном из сообщений, Ощадбанк заблокировал средства по давнему исполнительному производству. При этом исполнитель отправил все документы о закрытии производства и снятии ареста, однако снимать блок банк не спешит.

"Минус на карточке 12.490, арест снят, исполнитель отправил повторно запрос, но этот банк полный ***. Проверяется. Отделение по адресу: Киев, пр-т Алишера Навои, 69 (прим. 369). Когда-то давно было исполнительное производство и Ощадбанк заблокировал счет. То есть сделал минус по карточному счету. Но исполнитель отправил все документы о закрытии производства и снятии ареста", — говорится в сообщении.

Мужчина, военный с инвалидностью, сообщил, что обратился лично в банк, однако ответа так и не получил о сроках снятия блокировки счета. Он возмущен таким сервисом со стороны государства и не знает, куда можно жаловаться в таких ситуациях.

"Вчера был в отделении банка и там объяснили мне, что этот минус — из-за производства, пишите, говорят, исполнителю. Я говорю, исполнитель все уже отправлял еще 4 месяца назад. Ну, и на этом все, девушка больше ничего объяснить мне не смогла. Хорошо, звоню на горячую линию, жду очень долго, но услышал то же самое, ничего нового. Скажите, как решить этот вопрос с этим лучшим банком (в мире)? Куда жаловаться на него? Я военный инвалид, только после ранения, бегать по отделениям я не могу из-за состояния здоровья. Люди, скажите, куда жаловаться на этот... банк?", — говорится в обращении.

Жалоба. Источник: Минфин

В Ощадбанке на портале не отреагировали не сообщение военнослужащего.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на усложненную процедуру уменьшения кредитного лимита. В частности, гражданину пришлось несколько раз обращаться лично в отделение банка, однако его просьбу так и не выполнили.

Также сообщалось, что Ощадбанк дал объяснение клиентам относительно срока действия платежных карт, который подходит к концу 30 сентября 2024 года. С таким вопросом обращаются граждане.