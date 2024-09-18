Ощадбанк ігнорує прохання клієнта знизити кредитний ліміт — деталі скарги

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державної фінустанови "Ощадбанк" поскаржився на ускладнену процедуру зменшення кредитного ліміту. Зокрема, йому довелося кілька разів звертатися особисто до відділення банку, однак його прохання так і не виконали.

Про це йдеться в одній зі скарг на сайті Minfin, де лишають відгуки про діяльність банків.

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Проблеми зі зниженням кредитного ліміту в Ощаді

Як розповів один із клієнтів, елементарне прохання зниження кредитного ліміту в Ощадбанку виявилося цілим випробуванням. Представники фінустанови не зацікавлені в оперативному вирішенні питання. Чоловікові довелося кілька разів звертатися до банку, де працівники не шкодують часу своїх клієнтів.

"Прийшовши в банк 10.09.2024, написав заяву на зменшення кредитного ліміту. Менеджер на прізвище Л***о В.В. прийняла її, підписала у заступника керуючого відділенням, але будучи некомпетентним, як одна та інша подали її я так розумію на головне управління. Пройшло 3 дні. Як виявилось заяву головний офіс Ощадбанку не прийняв, бо мною було допущено помилку, а саме вказано недостатньої інформації паспортних даних. Прийшов 13.09.2024 написав заяву стосовно зменшення кредитного ліміту повторно. Менеджер Л***о В.В її прийняла і обіцяла передзвонити у разі форсмажорних обставин. Понеділок 16.09.2024, 12:00 перевіряю чи зменшили по заяві кредитний ліміт. Таки все залишилось по старому", — написав він.

Чоловік зазначив, що йому приставили особистого менеджера, але навіть такий крок не зрушив з мертвої точки прохання знизити кредитний ліміт на банківській картці. Він обурений такою якістю послуг з боку державного банку.

"Як виявилось у мене є особистий менеджер — це Наталя. Перетелефонувавши їй, пояснивши ситуацію обіцяла розібратися та перетелефонувати. Пройшло 4 години, мабуть забула… Тому… Прошу втрутитись в ситуацію, що виникла, хотілось — би отримати адекватних пояснень чому ??? Чи це халатність та некомпетентність, чи це ціленаправлений пофігізм центрального офісу, а нижня ланка нідочого. Що це за бардак. Відповідь хочу отримати, або від менеджерів (вони знають про кого я), або письмово на мою пошту", — додав клієнт.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнт Ощадбанку, який є пенсіонером, поскаржився на блокування всієї суми на рахунку. У банку дали пояснення, чому на 100% закривають доступ до пенсійних рахунків.

Також повідомлялося, що Ощадбанк дав пояснення клієнтам щодо терміну дії платіжних карток, який добігає кінця 30 вересня 2024 року. З таким питанням звертаються громадяни.