Ощадбанк ігнорує прохання клієнта знизити кредитний ліміт — деталі скарги

Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми зі зниженням кредитного ліміту
Клієнт державної фінустанови "Ощадбанк" поскаржився на ускладнену процедуру зменшення кредитного ліміту. Зокрема, йому довелося кілька разів звертатися особисто до відділення банку, однак його прохання так і не виконали.
Про це йдеться в одній зі скарг на сайті Minfin, де лишають відгуки про діяльність банків.
Проблеми зі зниженням кредитного ліміту в Ощаді
Як розповів один із клієнтів, елементарне прохання зниження кредитного ліміту в Ощадбанку виявилося цілим випробуванням. Представники фінустанови не зацікавлені в оперативному вирішенні питання. Чоловікові довелося кілька разів звертатися до банку, де працівники не шкодують часу своїх клієнтів.
"Прийшовши в банк 10.09.2024, написав заяву на зменшення кредитного ліміту. Менеджер на прізвище Л***о В.В. прийняла її, підписала у заступника керуючого відділенням, але будучи некомпетентним, як одна та інша подали її я так розумію на головне управління. Пройшло 3 дні. Як виявилось заяву головний офіс Ощадбанку не прийняв, бо мною було допущено помилку, а саме вказано недостатньої інформації паспортних даних. Прийшов 13.09.2024 написав заяву стосовно зменшення кредитного ліміту повторно. Менеджер Л***о В.В її прийняла і обіцяла передзвонити у разі форсмажорних обставин. Понеділок 16.09.2024, 12:00 перевіряю чи зменшили по заяві кредитний ліміт. Таки все залишилось по старому", — написав він.
Чоловік зазначив, що йому приставили особистого менеджера, але навіть такий крок не зрушив з мертвої точки прохання знизити кредитний ліміт на банківській картці. Він обурений такою якістю послуг з боку державного банку.
"Як виявилось у мене є особистий менеджер — це Наталя. Перетелефонувавши їй, пояснивши ситуацію обіцяла розібратися та перетелефонувати. Пройшло 4 години, мабуть забула… Тому… Прошу втрутитись в ситуацію, що виникла, хотілось — би отримати адекватних пояснень чому ??? Чи це халатність та некомпетентність, чи це ціленаправлений пофігізм центрального офісу, а нижня ланка нідочого. Що це за бардак. Відповідь хочу отримати, або від менеджерів (вони знають про кого я), або письмово на мою пошту", — додав клієнт.
Що ще варто знати
Нагадаємо, клієнт Ощадбанку, який є пенсіонером, поскаржився на блокування всієї суми на рахунку. У банку дали пояснення, чому на 100% закривають доступ до пенсійних рахунків.
Також повідомлялося, що Ощадбанк дав пояснення клієнтам щодо терміну дії платіжних карток, який добігає кінця 30 вересня 2024 року. З таким питанням звертаються громадяни.
Читайте Новини.LIVE!