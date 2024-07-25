Ціни в Україні зросли — як змінилась робота супермаркетів на генераторах

Пекарський відділ супермаркету. Фото: РБК-Україна

В українських супермаркетах вартість продуктів та товарів вже включає витрати на роботу та обслуговування енергогенераторів. Продуктові ритейлери заявляють, що така електроенергія обходиться часом утричі дорожче.

Про це йдеться в опитуванні представників найбільших торговельних мереж країни, пише видання "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Робота на генераторах та нові ціни у магазинах

Як зазначається, на тлі проблем з електропостачання магазини та супермаркети встановили генератори для безперебійного живлення. Водночас підвищені витрати, необхідні для роботи під час відключень, за твердженням представників ритейлерів, компенсуються за рахунок доходів бізнесу.

Зокрема, за підрахунками представників мереж супермаркетів "АТБ" і Auchan, використання генераторів для роботи торгових точок під час відключень удвічі, а іноді втричі дорожче. Також адаптуються до нових умов.

"Для гарячих цехів — створено графік роботи печей, що суттєво зменшує навантаження на енергосистему, а для освітлення торговельних залів давно використовують енергоощадне LED-освітлення, — зазначають ритейлери.

Через дефіцит електроенергії виробники товарів включають у вартість продукції частину амортизаційних відрахувань щодо експлуатації енергогенераторів та компенсаційні виплати для підтримки роботи автономної енергосистеми виробників.

Окрім того, регулярні перебої в електропостачанні вплинули на логістику харчових продуктів та товарів. Йдеться про скорочення до мінімуму часу на доставку і мінімізацію ризики втрати якості продовольства.

"Через аномальну спеку ми змушені оптимізувати викладку деяких категорій товарів. У торговельному залі знизили запас продуктів, які можуть швидко зіпсуватися (молочна продукція, свіжа риба тощо). Проводиться посилений моніторинг стану продуктів. Це стосується і вхідного контролю під час отримання товару від постачальників, і безпосередньо в самих магазинах", — цитує видання учасників ринку.

Так, деякі супермаркети розробили та запровадили спеціальні алгоритми дій на випадок тривалих відключень електроенергії. Вони спрямовані на вивезення харчових продуктів до місць, де є можливість зберігання в охолодженому стані та за необхідних санітарних умов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні через аномальну спеку та перебої з електроенергією для поливу суттєво страждає врожай овочів на півдні країни, що може призвести до дефіциту на ринку під кінець літа. У зв'язку з цим, слід готуватися до нових цін.

Також ми писали, що підвищення акцизів на пальне призведе до зростання цін на всі товари, адже витрати на паливо включені у собівартість усіх виробництв. Це особливо відчутно під час масових відключень електроенергії, коли бізнес змушений використовувати генератори.