Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Утричі дорожче — робота супермаркетів на генераторах вдарила по цінах arrow

Утричі дорожче — робота супермаркетів на генераторах вдарила по цінах

25 липня 2024 13:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни в Україні зросли — як змінилась робота супермаркетів на генераторах
Пекарський відділ супермаркету. Фото: РБК-Україна
Ксенія Симонова - Редактор

В українських супермаркетах вартість продуктів та товарів вже включає витрати на роботу та обслуговування енергогенераторів. Продуктові ритейлери заявляють, що така електроенергія обходиться часом утричі дорожче.

Про це йдеться в опитуванні представників найбільших торговельних мереж країни, пише видання "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Робота на генераторах та нові ціни у магазинах

Як зазначається, на тлі проблем з електропостачання магазини та супермаркети встановили генератори для безперебійного живлення. Водночас підвищені витрати, необхідні для роботи під час відключень, за твердженням представників ритейлерів, компенсуються за рахунок доходів бізнесу.

Зокрема, за підрахунками представників мереж супермаркетів "АТБ" і Auchan, використання генераторів для роботи торгових точок під час відключень удвічі, а іноді втричі дорожче. Також адаптуються до нових умов.

"Для гарячих цехів — створено графік роботи печей, що суттєво зменшує навантаження на енергосистему, а для освітлення торговельних залів давно використовують енергоощадне LED-освітлення, — зазначають ритейлери.

Через дефіцит електроенергії виробники товарів включають у вартість продукції частину амортизаційних відрахувань щодо експлуатації енергогенераторів та компенсаційні виплати для підтримки роботи автономної енергосистеми виробників.

Окрім того, регулярні перебої в електропостачанні вплинули на логістику харчових продуктів та товарів. Йдеться про скорочення до мінімуму часу на доставку і мінімізацію ризики втрати якості продовольства.

"Через аномальну спеку ми змушені оптимізувати викладку деяких категорій товарів. У торговельному залі знизили запас продуктів, які можуть швидко зіпсуватися (молочна продукція, свіжа риба тощо). Проводиться посилений моніторинг стану продуктів. Це стосується і вхідного контролю під час отримання товару від постачальників, і безпосередньо в самих магазинах", — цитує видання учасників ринку.

Так, деякі супермаркети розробили та запровадили спеціальні алгоритми дій на випадок тривалих відключень електроенергії. Вони спрямовані на вивезення харчових продуктів до місць, де є можливість зберігання в охолодженому стані та за необхідних санітарних умов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні через аномальну спеку та перебої з електроенергією для поливу суттєво страждає врожай овочів на півдні країни, що може призвести до дефіциту на ринку під кінець літа. У зв'язку з цим, слід готуватися до нових цін.

Також ми писали, що підвищення акцизів на пальне призведе до зростання цін на всі товари, адже витрати на паливо включені у собівартість усіх виробництв. Це особливо відчутно під час масових відключень електроенергії, коли бізнес змушений використовувати генератори.

продукти товари електроенергія магазини генератори ціни відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця