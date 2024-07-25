Цены в Украине выросли — как изменилась работа супермаркетов на генераторах

Пекарский отдел супермаркета. Фото: РБК-Украина

В украинских супермаркетах стоимость продуктов и товаров включает расходы на работу и обслуживание энергогенераторов. Продуктовые ритейлеры заявляют, что такая электроэнергия обходится порой в три раза дороже.

Об этом говорится в опросе представителей крупнейших торговых сетей страны, пишет "Интерфакс-Украина".

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Работа на генераторах и новые цены в магазинах

Как отмечается, на фоне проблем электроснабжения магазины и супермаркеты установили генераторы для бесперебойного питания. В то же время повышенные затраты, необходимые для работы при отключениях, по утверждению представителей ритейлеров, компенсируются за счет доходов бизнеса.

В частности, по подсчетам представителей сетей супермаркетов "АТБ" и Auchan, использование генераторов для работы торговых точек при отключениях вдвое, а иногда втрое дороже. Также адаптируются к новым условиям.

"Для горячих цехов создан график работы печей, что существенно уменьшает нагрузку на энергосистему, а для освещения торговых залов давно используют энергосберегающее LED-освещение", — отмечают ритейлеры.

Из-за дефицита электроэнергии производители товаров включают в стоимость продукции часть амортизационных отчислений по эксплуатации энергогенераторов и компенсационные выплаты для поддержки работы автономной энергосистемы производителей.

Кроме того, регулярные перебои в электроснабжении повлияли на логистику пищевых продуктов и товаров. Речь идет о сокращении до минимума времени на доставку и минимизацию риска потери качества продовольствия.

"Из-за аномальной жары мы вынуждены оптимизировать выкладку некоторых категорий товаров. В торговом зале снизили запас продуктов, которые могут быстро испортиться (молочная продукция, свежая рыба и т.д.). Проводится усиленный мониторинг состояния продуктов. Это касается и входного контроля при получении товара от поставщиков, и непосредственно в самих магазинах", — цитирует издание участников рынка.

Так, некоторые супермаркеты разработали и ввели специальные алгоритмы действий на случай длительных отключений электроэнергии. Они направлены на вывоз пищевых продуктов в места, где есть возможность хранения в охлажденном состоянии и при необходимых санитарных условиях.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине из-за аномальной жары и перебоев с электроэнергией для полива существенно страдает урожай овощей на юге страны, что может привести к дефициту на рынке к концу лета. В этой связи, следует готовиться к новым ценам.

Также мы писали, что повышение акцизов на горючее приведет к росту цен на все товары, ведь расходы на топливо включены в себестоимость всех производств. Это особенно ощутимо при массовых отключениях электроэнергии, когда бизнес вынужден использовать генераторы.