Ціни на продукти в Україні станом на 17 липня 2024. Як змінилась вартість продуктів в Україні через відключення світла

Чоловік вибирає продукти в супермаркеті. Фото: Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні спостерігається аномальна спека, що супроводжується рекордно тривалими відключеннями електроенергії. Світла може не бути по пів дня та довше. Через це вітчизняний ритейл зазнає серйозних труднощів. Ситуацію погіршує підвищення тарифів на електроенергію та зростання цін на пальне. Ці чинники серйозно впливають на ціни на продукти в українських супермаркетах.

Новини.LIVE проаналізували ціни на продукти в супермаркетах та розповідають, на скільки вони зросли через відключення світла.

Читайте також:

Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Якщо дефіцит електроенергії збережеться на нинішньому рівні, це призведе до підвищення цін на молочні, м'ясні та хлібобулочні вироби.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Школу підготовки до відключення електроенергії аграрії розпочали ще з осені 2022 року, але зараз ситуація важча, бо маємо серйозні втрати в енергетичній галузі. Особливо це критично у тваринництві. Вся молочно-товарна ферма підключена до генерації, тому що всі процеси від доїння до зберігання молока вимагають електрики", — зазначив він.

Марчук додав, що ферма на 500 голів потребує на 1 годину до 100 кВт електроенергії. Щоб забезпечити її електроенергією, потрібно закуповувати значні обсяги дизпального. Відповідно, зростає витратна частина. За словами заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, молочна продукція в закупівлі за червень-липень вже зросла на 3-5%.

За його словами, якщо відключення електроенергії збережуться на поточному рівні, це призведе до підвищення цін на молочні, м'ясні та хлібобулочні вироби.

При цьому тиснуть на вартість продуктів не тільки тривалі відключення електроенергії. Окрім цього, змушують ціни на харчові продукти зростати підвищення вартості пального, нестача персоналу, девальвація гривні та подорожчання логістики.

Експерти зазначають, що протягом року ціни на українських АЗС можуть зрости приблизно на 1,5-2 грн/л: бензин — до 57 грн/л, а дизельне пальне — до 55 грн/л.

За словами Марчука, перший етап підвищення цін на пальне припаде на початок жнив, що негативно вплине на аграріїв, які не можуть зробити запаси пального.

Крім того, виробники хліба стверджують, що нинішні умови диктують необхідність підвищення ціни на цей продукт. За їхніми словами, ціна хліба зросте на всіх заводах.

Це пов'язано зі збільшенням вартості борошна, перебоями в постачанні електроенергії та нестачею персоналу. За прогнозами, це призведе до підвищення вартості буханця на 30%.

Як змінилися ціни на швидкопсувні продукти в Україні

Для аналізу зміни цін на продукти в Україні через відключення світла ми використали дані про їхню вартість з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". Ми порівняли ціни на продукти, що швидко псуються, на початку літа і зараз.

Порівняння цін на продукти, що швидко псуються. Інфографіка: Новини.LIVE

Назва продукту Ціна у грн станом на 1 червня Ціна у грн станом на 17 липня Різниця цін Масло 73%, 200 г 79,65 80,70 +1,3% Молоко 2,6%, 900 мл 43,09 42,28 -1,8% Сир твердий традиційний 50%. 1 кг 416,39 416,62 - Ковбаса "Лікарська", 1 кг 358,79 346,31 -3,4% Ковбаса "Брауншвейзька", 1 кг 818,32 860,90 +5,2% Сосиски "Філейні", 1 кг 221,05 199,80 -9,6% Короп патраний, 1 кг 202,13 229,00 +13,2% Оселедець слабосолоний, 1 кг 155,87 132,50 -14,9% Скумбрія свіжоморожена, 1 кг 154,00 185,00 +20,1% Яловичина, гуляш, 1 кг 280,54 291,05 +3,7% Курятина, філе, 1 кг 162,61 156,30 -3,8% Свинина, ошийок, 1 кг 255,79 269,63 +5,4%

Як бачимо, здорожчання торкнулося тільки певних видів продуктів. Деякі позиції із зазначеного списку навпаки втратили у вартості, порівняно з початком літа. Ціни впали на молоко, "Лікарську" ковбасу, сосиски "Філейні" слабосолоний оселедець та куряче філе. Найбільше втратив в ціні слабосолоний оселедець, його вартість впала майже на 15%.

А ось масло, "Брауншвейзька" ковбаса, патраний короп, свіжоморожена скумбрія, яловичина гуляш та свинина ошийок, навпаки, здорожчали. Причому найбільше в ціні зросла скумбрія. Її вартість збільшилась на 20%.

Нагадаємо, ми писали, які продукти не можна купувати у спеку. Наразі в багатьох магазинах належним чином не працюють морозильні камери та холодильники.

Також ми розповідали, що в Україні фіксують стрімке зниження вартості картоплі врожаю 2024 року. Ціна лише за тиждень впала на 26%.