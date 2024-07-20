Ціни на продукти в Україні зростуть — які товари здорожчають найбільше

Працівники молочного заводу. Фото: УНІАН

Підвищення акцизів на пальне призведе до зростання цін на всі товари, адже витрати на паливо включені у собівартість усіх виробництв. Це особливо відчутно під час масових відключень електроенергії, коли бізнес змушений використовувати генератори.

Про це розповів засновник логістичної групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін в інтерв'ю УНІАН.

Читайте також:

Які продукти здорожчають найбільше

"Зараз найбільше впливає на економіку електроенергія, а точніше — її відсутність. Ось це зараз основний фактор, тому що кіловат енергії, вироблений генератором, коштує вдесятеро дорожче, ніж кіловат, куплений у держави зі звичайних електричних мереж", — сказав Леушкін.

На думку експерта, найбільше зростуть ціни на продукцію енергозатратних виробництв. Наприклад, хліб подорожчає більше, ніж ковбаса, оскільки в структурі собівартості хліба частка витрат на електроенергію є значнішою.

Ціни на молочні продукти можуть зрости ще більше, оскільки їх виробництво та продаж потребують постійного охолодження, що призводить до високих витрат на енергію. Великий відсоток псування також збільшує собівартість. Тому найбільше зростання цін очікується саме на хліб і молоко.

При цьому Льоушкін зазначив, що сильного зростання цін, наприклад, на картоплю і моркву — не буде.

"Тому не можна сказати, на скільки відсотків усе подорожчає. Тут треба говорити, що подорожчає все, але щось дуже сильно, щось — менше, а щось — зовсім небагато. Залежно від енергоємності виробництва цих продуктів", — вважає він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, ми розповідали, які продукти не можна купувати у спеку. Наразі в багатьох магазинах належним чином не працюють морозильні камери та холодильники.

Ми також писали, що в Україні спостерігається аномальна спека, що супроводжується рекордно тривалими відключеннями електроенергії. Світла може не бути по пів дня та довше. Через це вітчизняний ритейл зазнає серйозних труднощів. Ситуацію погіршує підвищення тарифів на електроенергію та зростання цін на пальне. Ці чинники серйозно впливають на ціни на продукти в українських супермаркетах.