Експорт цукру у ЄС — уряд заборонив поставки до 2025 року

Склади із цукром. Фото: Depositphotos

Український уряд до 2025 року зупинив експортне постачання цукру у країни Європейського Союзу (ЄС). Експерти пояснили причини такого рішення.

Про це свідчить відповідна постанова, пише ЕП.

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Зупинка експорту цукру в країни єврозони

Як зазначається, таке рішення внесло зміни до постанови щодо регулювання експорту окремих товарів у країни-члени ЄС на 2024 рік, внесено додатковий пункт щодо квотування (йдеться про максимальну планку обсяг продукції, дозволену до експорту). Квота на експорт цукру у країни єврозони становить нуль. Таким чином, експорт не відбуватиметься з часу набуття чинності постанови.

Про відповідне рішення також повыдомив виконувач обов'язків голови Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Він зазначив, що 1 червня уряд дійсно встановить нульову квоту на цукор. Вона буде діяти до кінця поточного року.

Водночас, він зауважив, що в українських виробників залишаться інші напрямки для постачання солодкого продукту Йдеться, передусім, про країни Африки, Близького Сходу, Британію.

Причини зупинки поставок цукру в ЄС

Висоцький пояснив, що з 5 червня 2024 року почнуть працювати нові правила безмитної та безквотної торгівлі аграрною продукцією з Євросоюзом з річним терміном дії. Зокрема, на деякі товари встановлені квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021-го, 2022-го, 2023 років. Йдеться про таку продукцію:

цукор;

яйця;

м'ясо птиці;

кукурудза;

крупа;

мед.

При цьому було запроваджено квоту на експорт цукру у країни єврозони на рівні 262 тис. тонн. Її українські експортери повністю вичерпали. Таким чином, виробництва цукру для внутрішнього споживання цілком достатньо.

Раніше асоціація "Укрцукор" виступила із проханням до уряду щодо обмеження експорту цукру, оскільки експортери досягнули стелі обсягу поставок, передбаченої на цей рік.

За інформацією Кабінету міністрів, у 2024 році року і до травня Україна експортувала 306,9 тисячі тонн цукру, з них у країн єврозони — 225,4 тисячі тонн, тобто 86% квоти (262,7 тисячі тонн).

Що ще варто знати

Також ми писали, що торік Україна отримала від свіжої лохини рекордну експортну виручку в 16,5 млн доларів. Це дозволило стати уперше більш прибутковою продукцією, ніж яблука (14,1 млн доларів).

Також ми писали, що вторгнення РФ спричинило значне скорочення експорту зерна з України. Це викликано руйнуванням с/г угідь та техніки, а також логістичними проблемами через обстріл українських портів