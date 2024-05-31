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Правительство остановило экспорт сахара в ЕС — известны причины

31 мая 2024 12:49
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Экспорт сахара в ЕС — правительство запретило поставки до 2025 года
Склады с сахаром. Фото: Depositphotos
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинское правительство до 2025 года остановило экспортные поставки сахара в страны Европейского Союза (ЕС). Эксперты объяснили причины такого решения.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление, пишет ЭП.

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Остановка экспорта сахара в страны еврозоны

Как отмечается, такое решение внесло изменения в постановление о регулировании экспорта отдельных товаров в страны-члены ЕС на 2024 год, внесен дополнительный пункт квотирования (речь идет о максимальной планке объема продукции, разрешенной к экспорту). Квота на экспорт сахара в страны еврозоны составляет нуль. Таким образом, экспорт не будет осуществляться с момента вступления в силу постановления.

О соответствующем решении также заявил исполняющий обязанности главы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Он отметил, что 1 июня правительство действительно установит нулевую квоту на сахар. Она будет действовать до конца текущего года.

В то же время он отметил, что у украинских производителей останутся другие направления для поставок сладкого продукта. Речь идет, прежде всего, о странах Африки, Ближнего Востока, Британии.

Причины остановки поставок сахара в ЕС

Высоцкий пояснил, что с 5 июня 2024 года начнут работать новые правила беспошлинной и бесквотной торговли аграрной продукцией с Евросоюзом с годовым сроком действия. В частности, на некоторые товары установлены квоты из расчета среднего показателя урожая за вторую половину 2021, 2022, 2023 годов. Речь идет о такой продукции:

  • сахар;
  • яйца;
  • мясо птицы;
  • кукуруза;
  • крупа;
  • мед.

При этом была введена квота на экспорт сахара в страны еврозоны на уровне 262 тыс. тонн. Ее украинские экспортеры полностью исчерпали. Таким образом, сахара для внутреннего потребления вполне достаточно.

Ранее ассоциация "Укрсахар" выступила с просьбой к правительству по ограничению экспорта сахара, поскольку экспортеры достигли потолка объема поставок, предусмотренного на этот год.

По информации Кабинета министров, в 2024 году и до мая Украина экспортировала 306,9 тысячи тонн сахара, из них в страны еврозоны — 225,4 тысячи тонн, то есть 86% квоты (262,7 тысячи тонн).

Что еще стоит знать

Также мы писали, что в прошлом году Украина получила от свежей голубики рекордную экспортную выручку в 16,5 млн долларов. Это позволило стать впервые более прибыльной продукцией, чем яблоки (14,1 млн. долларов).

Также мы писали, что вторжение РФ повлекло за собой значительное сокращение экспорта зерна из Украины. Это вызвано разрушением с/х угодий и техники, а также логистическими проблемами из-за обстрела украинских портов.

экспорт
сахар
Европейский союз
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запреты

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