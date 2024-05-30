Ціни в Україні — лохина зайшла на ринок з рекордними цінами

Продаж лохини на ринку. Фото: Freepik

Наприкінці травня 2024 року на ринку з’явилася перша лохина нового сезону українського походження. Традиційно — з рекордними цінами.

Про це повідомляє профільне видання Agroreview.

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Ціни на лохину нового сезону у 2024 році

Як зазначає видання, появу першої лохини нового сезону фіксують на найбільшому гуртовому сільськогосподарському ринку західної України "Шувар". Виробники пропонують солодку ягоду за значно вищими цінами, ніж в аналогічний період минулого року.

"Зустрічайте на майданчику для торгівлі з авто на оптовому ринку "Шувар" лохину із Закарпаття за ціною 410 грн/кг", — повідомили представники ринку.

Аналітики зазначають, що у 2023 році сезон лохини розпочався з цінами 300 грн/кг. Проте з надходженням на ринок більшого обсягу ягід вартість опустилась до 70–90 грн/кг.

За офіційними даними, торік Україна отримала від свіжої лохини рекордну експортну виручку в 16,5 млн доларів. Це дозволило стати уперше більш прибутковою продукцією для експортерів, ніж яблука, які принесли 14,1 млн доларів виручки.

Вартість суниці та полуниці

Представники ринку "Шувар" зауважили, що на ринку полуницю пропонують покупцям за ціною від 50 гривень за кілограм.

Водночас, за даними аналітики порталу EastFruit, наприкінці травня 2024 року спостерігається стрімке зростання гуртових цін на суницю садову та полуницю. Причиною стала несприятлива погода, що сформувало певний дефіцит.

Якісну суницю садову виробники пропонують за 65-100 гривень за кілограм, що в середньому на 27% більше проти попереднього тижня. Вартість у середньому на 23% вища проти минулого року.

Полуниця подорожчала у фермерів в середині травня на майже 40%. Ягоду пропонують за 50-80 гривень за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, програму "Український кешбек", що гарантуватиме повернення частини грошей за придбання зроблених в Україні товарів та послуг, запустять до кінця літа 2024 року.

Раніше ми писали, що в Україні з наближенням літа вартість деяких овочів почала активно знижуватись, однак фрукти та ягоди подорожчали через прохолодну погоду. Експерти розповіли, що саме наприкінці травня 2024 року купувати більш вигідно.