Уряд запускає нову програму працевлаштування: умови та етапи

Дата публікації: 11 травня 2026 13:44
Уряд запускає національну програму стажування людей 50+: умови
Пенсіонер за комп’ютером, Юлія Свириденко. Фото: Magnific, Юлія Свириденко/Telegram. Колаж: Новини.LIVE

Кабінет міністрів Україні запускає національний проєкт з працевлаштування "Досвід має значення". Програма розрахована на людей віком від 50 років та реалізовуватиметься урядом спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передають Новини.LIVE.

Чому уряд вирішив залучати українців 50+

"Потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним із найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати",  — пояснила Свириденко.

За словами очільниці уряду, дослідження "Ринок праці після 50 років" показало, що основна проблема працевлаштування людей віком 50+ полягає не у відсутності професійного досвіду чи компетенцій. 

Навпаки, роботодавці часто відзначають їхній високий рівень надійності. Водночас значна частина компаній звертає увагу на інші виклики: 65% роботодавців вказують на недостатній рівень цифрових навичок серед кандидатів старшого віку, а 60% визнають, що процес найму досі супроводжується віковими упередженнями та стереотипами.

У відповідь на ці виклики держава розробляє нову політику у сфері зайнятості, в основі якої — розвиток людського капіталу як ключової цінності та ресурсу країни. Її мета полягає не лише у створенні нових робочих місць, а й у подоланні перешкод, що заважають людям повноцінно працювати та професійно реалізовуватися. 

Деталі проєкту 

Національна програма дорослого стажування для людей 50+ "Досвід має значення" передбачає три ключові етапи:

  1. Навчання та підготовка до нового етапу в кар’єрі — оновлення резюме, адаптація до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок.
  2. Зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці.
  3. Працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді.

Програма реалізується спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні анонсували серйозні зміни для роботодавців. Фахівці Державної служби з питань праці перевірятимуть їх за новими принципами. Кожному  підприємству за результатами перевірки нараховуватимуть бали.

Також Новини.LIVE писали, який рівень зарплати в Україні прогнозує НБУ на 2026 рік. Очікується, що вони зростатимуть, водночас рівень безробіття знижуватиметься. На це впливатимуть структурні зміни на ринку праці та нестача кваліфікованих працівників.

Кабінет міністрів працевлаштування
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
