Уряд запускає національну програму стажування людей 50+: умови

Кабінет міністрів Україні запускає національний проєкт з працевлаштування "Досвід має значення". Програма розрахована на людей віком від 50 років та реалізовуватиметься урядом спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передають Новини.LIVE.

Чому уряд вирішив залучати українців 50+

"Потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним із найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати", — пояснила Свириденко.

За словами очільниці уряду, дослідження "Ринок праці після 50 років" показало, що основна проблема працевлаштування людей віком 50+ полягає не у відсутності професійного досвіду чи компетенцій.

Навпаки, роботодавці часто відзначають їхній високий рівень надійності. Водночас значна частина компаній звертає увагу на інші виклики: 65% роботодавців вказують на недостатній рівень цифрових навичок серед кандидатів старшого віку, а 60% визнають, що процес найму досі супроводжується віковими упередженнями та стереотипами.

У відповідь на ці виклики держава розробляє нову політику у сфері зайнятості, в основі якої — розвиток людського капіталу як ключової цінності та ресурсу країни. Її мета полягає не лише у створенні нових робочих місць, а й у подоланні перешкод, що заважають людям повноцінно працювати та професійно реалізовуватися.

Деталі проєкту

Національна програма дорослого стажування для людей 50+ "Досвід має значення" передбачає три ключові етапи:

Навчання та підготовка до нового етапу в кар’єрі — оновлення резюме, адаптація до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок. Зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці. Працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді.

Програма реалізується спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

