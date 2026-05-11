Правительство запускает национальную программу стажировки людей 50+: условия

Кабинет министров Украины запускает национальный проект по трудоустройству "Опыт имеет значение". Программа рассчитана на людей в возрасте от 50 лет и будет реализовываться правительством совместно с Государственным центром занятости, бизнесом и общественными партнерами.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передают Новини.LIVE.

Почему правительство решило привлекать украинцев 50+

"Потребность экономики в специалистах уже сейчас является одним из самых больших вызовов для Украины. Особенно это чувствуют отрасли строительства и оборонной промышленности, где потребность в кадрах будет только расти", — пояснила Свириденко.

По словам главы правительства, исследование "Рынок труда после 50 лет" показало, что основная проблема трудоустройства людей в возрасте 50+ заключается не в отсутствии профессионального опыта или компетенций.

Наоборот, работодатели часто отмечают их высокий уровень надежности. В то же время значительная часть компаний обращает внимание на другие вызовы: 65% работодателей указывают на недостаточный уровень цифровых навыков среди кандидатов старшего возраста, а 60% признают, что процесс найма до сих пор сопровождается возрастными предубеждениями и стереотипами.

В ответ на эти вызовы государство разрабатывает новую политику в сфере занятости, в основе которой — развитие человеческого капитала как ключевой ценности и ресурса страны. Ее цель заключается не только в создании новых рабочих мест, но и в преодолении препятствий, мешающих людям полноценно работать и профессионально реализовываться.

Детали проекта

Национальная программа взрослой стажировки для людей 50+ "Опыт имеет значение" предусматривает три ключевых этапа:

Обучение и подготовка к новому этапу в карьере — обновление резюме, адаптация к современным требованиям рынка труда и получение практических навыков. Встреча с работодателем и обсуждение формата сотрудничества. Трудоустройство или краткосрочная стажировка в компании с возможностью трудоустройства, во время которого кандидат знакомится с рабочим процессом, а работодатель может оценить его соответствие должности.

Программа реализуется совместно с Государственным центром занятости, бизнесом и общественными партнерами.

