Наслідки російського обстрілу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Уряд спростив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії на фінансування інших проєктів. Відповідні зміни внесені до Порядку використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Детальніше про зміни у порядку використання коштів

Наголошується, що відповідні зміни внесені до Порядку використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Зокрема, спрощено процедуру виділення коштів з Фонду для подолання наслідків надзвичайних ситуацій та фінансування інших важливих проєктів. Відтепер громади зможуть подавати регіональні проєкти відновлення напряму до міністерств через систему DREAM.

"Пріоритетом залишається відбудова житла, соціальних об’єктів та захист критичної інфраструктури. Фінансування за рахунок коштів Фонду ліквідації перехідних проєктів, перелік яких був затверджений урядом у 2023 році, продовжиться у новому бюджетному році за умови своєчасного використання цільових коштів", — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У Міністерстві також підкреслили, що завдяки Фонду ліквідації успішно стартувала програма єВідновлення, за якою люди, чиє житло постраждало через війну, отримали майже 3 мільярди гривень компенсацій. Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, було розгорнуте будівництво магістрального водогону, на яке з фонду ліквідації за окремою процедурою було виділено 8,5 мільярдів гривень. А також побудовані захисні споруди та відновлені численні важливі інфраструктурні об’єкти.

"Фінансування перехідних проєктів, перелік яких був затверджений урядом у 2023 році, продовжиться у новому бюджетному році за умови своєчасного використання цільових коштів", — додали у повідомленні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що загальна сума, на яку 298 українських родин придбали новий житловий простір за програмою єВідновлення, вже перевищила пів мільярда гривень. Також власники отриманих житлових сертифікатів за зруйноване житло зарезервували 1,5 млрд гривень. Це свідчить про те, що вони вже визначилися з новим місцем проживання, яке незабаром планують придбати.

Також ми писали про те, що одеситам, чиї будинки постраждали внаслідок ворожих атак, місто виплатить компенсацію. У звʼязку російською атакою 17 січня бюджетна комісія запропонувала збільшили суму відшкодувань ще на 5 мільйонів гривень.