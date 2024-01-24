Последствия обстрела в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Правительство упростило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на финансирование других проектов. Соответствующие изменения внесены в порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

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Детальнее об изменениях в порядке использования средств

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. В частности, упрощена процедура выделения средств из Фонда для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций и финансирования других важных проектов. Теперь общины смогут подавать региональные проекты восстановления напрямую в министерства через систему DREAM.

"Приоритетом остается восстановление жилья, социальных объектов и защита критической инфраструктуры. Финансирование за счет средств Фонда ликвидации переходных проектов, перечень которых был утвержден правительством в 2023 году, продолжится в новом бюджетном году при своевременном использовании целевых средств", — отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В Министерстве также подчеркнули, что благодаря Фонду ликвидации успешно стартовала программа єВідновлення, по которой люди, чье жилье пострадало из-за войны, получили почти 3 миллиарда гривен компенсаций. После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС было развернуто строительство магистрального водопровода, на которое из фонда ликвидации по отдельной процедуре было выделено 8,5 миллиарда гривен. А также построены защитные сооружения и восстановлены многие важные инфраструктурные объекты.

"Финансирование переходных проектов, перечень которых был утвержден правительством в 2023 году, продолжится в новом бюджетном году при своевременном использовании целевых средств", — добавили в сообщении.

Что еще нужно знать

Напомним, что общая сумма, на которую 298 украинских семей приобрели новое жилое пространство по программе єВідновлення, уже превысила полмиллиарда гривен. Также владельцы полученных жилищных сертификатов за разрушенное жилье зарезервировали 1,5 млрд. гривен. Это свидетельствует о том, что они уже определились с новым местом жительства, которое в скором времени планируют приобрести.

Также мы писали о том, что одесситам, чьи дома пострадали в результате вражеских атак, город выплатит компенсацию. В связи с российской атакой 17 января бюджетная комиссия предложила увеличили сумму возмещений еще на 5 миллионов гривен.