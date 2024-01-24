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Перші пів мільярда за знищене окупантами майно — українці швидко обмінюють сертифікати на нове житло

24 січня 2024 12:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Сертифікати єВідновлення — скільки українських родин обміняли житлові сертифікати на нові домівки
Багатоповерхові будинки після обстрілів. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Загальна сума, на яку 298 українських родин придбали новий житловий простір за програмою єВідновлення, вже перевищила пів мільярда гривень. Також власники отриманих житлових сертифікатів за зруйноване житло зарезервували 1,5 млрд гривень. Це свідчить про те, що вони вже визначилися з новим місцем проживання, яке незабаром планують придбати.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

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Скільки коштів отримали українські сім'ї на нове житло

За словами голови партії "Слуга Народу", загальна сума коштів, яку використали за сертифікатами єВідновлення 298 українських родин, житло яких було знищено внаслідок російської агресії, на сьогодні становить понад 725 млн гривень. Загалом уже сформовано 2385 житлових сертифікатів на загальну суму в 4,2 млрд гривень. Це означає, що комісія ухвалила позитивне рішення щодо компенсації за зруйноване житло. Також можна відзначити чималу кількість оброблених заяв — українські родини вже подали 8974 заяви, більшу частину з яких — 4774 заяви — вже обробили.

"Ми бачимо, що за темпами обробки заяв динаміка дуже позитивна. Наприклад, етап компенсацій за пошкоджене житло стартував 1 травня 2023 року і наразі вже оброблено більше ніж 75% заяв. А етап компенсацій за знищене житло стартував тільки 1 серпня, при тому що встигли обробити вже більше ніж половину заяв. Ці цифри досить показові, адже люди розуміють — очікувати на нове житло не потрібно буде роками, оскільки заявники, що подали заяви, наприклад, пів року тому, вже його придбали за кошти, надані державою", — зауважила Олена Шуляк.

Посадовиця також зазначила, що за пошкоджене внаслідок російської агресії житло держава погодила компенсації на загальну суму в 4 млрд гривень, з яких 3,4 млрд гривень власники такого житла вже отримали, а 1 млрд гривень вже витратили на необхідні товари та послуги з відновлення.

Хто має право отримати сертифікат єВідновлення

Сертифікат на відновлення житла можуть отримати ті українці, чиє житло з 24 лютого 2022 року було знищене через війну і не підлягає відновленню. Проте надати сертифікат можуть не всім — деякі заявники можуть отримати відмову. 

Чому можуть відмовити за програмою єВідновлення:

  • подання заяви про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна особою, яка не може бути отримувачем компенсації або не має повноважень для подання заяви;
  • виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації;
  • заява подана через рік з моменту завершення війни.
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Чому можуть відмовити за програмою єВідновлення. Джерело: Олена Шуляк

Як отримати компенсацію за зруйноване житло

Для того щоб отримати сертифікат єВідновлення, потрібно подати заяву про надання компенсації до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. Заяву можна подати у паперовій чи електронній формі.

Як отримати компенсацію:

  • Подати в "Дії", через ЦНАП або у нотаріуса інформаційне повідомлення та заяву на компенсацію за пошкоджене або знищеноме житло;
  • Дочекатися візиту спеціальної комісії від органів місцевого самоврядування, яка обстежить житло — він відбудеться протягом 30 днів;
  • Відкрити рахунок в одному з банків-партнерів (ПриватБанк, monobank, ПУМБ, Ощадбанк, Sense Bank, Райффайзен Банк та ін.);
  • Отримати рішення комісії із сумою компенсації або житловий сертифікат у "Дії".
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Як отримати сертифікат єВідновлення. Джерело: Олена Шуляк

Як скористатися житловим сертифікатом

Як реалізувати житловий сертифікат:

  • Після отримання житлового сертифікату необхідно обрати нове житло і забронювати в "Дії" необхідну суму.
  • Після бронювання, але перед укладанням угоди купівлі-продажу потрібно відмовитися від права власності на зруйноване житло. Зробити це можна самостійно або ж з допомогою нотаріуса та реєстратора, звернувшись до ЦНАП.
  • Укласти договір куплі продажу нерухомого майна у нотаріуса.
  • Після заключення угоди купівлі — продажу кошти надійдуть продавцю. Це означатиме, що заявник реалізував свій житловий сертифікат.
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Як використати сертифікат єВідновлення. Джерело: Олена Шуляк

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року отримати компенсацію можуть громадяни, які за власний кошт відремонтували своє пошкоджене житло. Крім того, на початку грудня минулого року почали виплачувати компенсацію за пошкоджене житло, яке потребує капітального ремонту — до 500 тис гривень.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка максимально спростить шлях від подання заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла за державною програмою ''єВідновлення''. Наразі триває робота над подальшим вдосконаленням програми.

гроші
житло
Олена Шуляк
будинок
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єВідновлення
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