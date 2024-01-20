Зміни у програмі єВідновлення — Уряд спростив процедуру отримання компенсації

Будинок після обстрілів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Вісім місяців тому в Україні було запущено програму єВідновлення. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка максимально спростить шлях від подання заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла за державною програмою єВідновлення.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Що зміниться у програмі єВідновлення

Наразі триває робота над подальшим вдосконаленням програми єВідновлення. За словами прем'єра, у програмі відбудуться наступні зміни:

Спрощення припинення права власності на знищений об’єкт.

Покращення взаємодії міністерств щодо обміну інформацією.

Чіткий алгоритм оскарження дій комісій.

Оновлення порядку нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового або дачного будинку тощо.

"Внесено зміни до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", якими передбачено можливість випуску карток до спеціальних та поточних рахунків та доповнено перелік продукції для придбання", — повідомив Денис Шмигаль.

Результати реалізації програми єВідновлення

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про підсумки роботи програми єВідновлення за вісім місяців.

Компенсація за пошкоджене житло:

подано понад 67 тисяч заявок;

по 35 тисячах заявок вже проведено виплати;

власники пошкодженого житла загалом отримали 3,2 млрд. грн. на його відновлення.

Компенсація за знищене житло (другий етап єВідновлення):

зареєстровано майже 8,7 тисячі заявок;

згенеровано понад 2 тисячі житлових сертифікатів (загальна сума — близько 3,7 млрд. грн.);

629 сертифікатів заброньовано (тобто йде процес оформлення права власності на обране житло);

95 родин вже стали власниками нового житла за сертифікатами.

Нагадаємо, що через російські обстріли чимало людей в Україні залишилися без своїх домівок. Саме для цього існує безліч державних програм, одна з яких — єВідновлення. Однак іноді буває таке, що людям можуть відмовити у допомозі, але на це є свої причини.