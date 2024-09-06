Беженцы в Шотландии – украинцам сократят помощь

Беженцы во временном убежище. Фото: Ukrayina.pl

Правительство Шотландии планирует сократить из-за экономии расходы на здравоохранение и социальной сферы, что скажется на поддержке украинских беженцев. В частности, питание для украинцев станет платным.

Об этом пишет британское издание The Times.

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Как отмечает издание, беженцы из Украины в Шотландии станут платить три фунта стерлингов за обед. До экстренных мер правительства — питание было бесплатным.

На днях власти заявили о необходимости сокращения финансирования психического здоровья, благотворительных организаций и социальных служб.

В Министерстве финансов в письме финансовому комитету подробно описали необходимость экономии 188 миллионов фунтов стерлингов. Большая часть — на сфере здравоохранения и социального обеспечения, то есть пострадает Нацслужба здравоохранения.

Около 19 млн фунтов стерлингов сэкономят на службе психического здоровья. Часть средств сэкономят на новом фонде независимой жизни, поддерживающей инвалидов. Там бюджет будет ниже, чем ожидалось.

Сократят затраты на оптомметрию, программу, предусмотренную для борьбы с Covid-19, обучение в сфере образования и оцифровки.

По плану почти 8 млн фунтов стерлингов урежут из фондов центрального правительства, которые выделяют организациям третьего сектора и сообществам, а 6 млн фунтов стерлингов заберут из бюджета поддержки студентов.

"Меры необходимы, ведь правительство столкнулось с дополнительными расходами в размере 800 млн фунтов стерлингов. Как факторы назвали соглашения по оплате труда в государственном секторе, длительную жесткую экономию в Вестминстере, инфляцию, пандемию и войну в Украине", — заявили в Минфине.

Протоколы по чрезвычайным затратам сэкономят 60 млн фунтов стерлингов, тогда как уменьшение объема денег, предназначенных для выплаты зимнего горючего, даст дополнительно 160 млн фунтов стерлингов. Еще 460 млн стерлингов потребуется для сбалансирования бюджета на текущий год.

В целом такой пакет мер позволит высвободить 933 млн фунтов стерлингов.

Ранее в Шотландской фискальной комиссии заявили, что кризис расходов в значительной степени возник из-за правительственного решения предложить зарплату выше инфляции и щедрую социальную помощь.

Что еще стоит знать

Напомним, беженцы в Польше могут дополнительно получить выплаты от правительства в сентябре 2024 года. Речь идет о финансовой поддержке, предусмотренной для подготовки детей к школе.

Также мы писали, что в Австрии подсчитали, сколько граждан Украины имеют официальное трудоустройство. Показатели согласно результатам исследования выросли, но все равно неудовлетворительны.