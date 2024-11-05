Субсидії в Україні — які суми допомоги будуть під час опалювального сезону

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На опалювальний сезон українцям надійде субсидія на оплату житлово-комунальних послуг більшого розміру. Відомо, які будуть суми, адже розмір допомоги можна порахувати самостійно.

Питання надання житлової субсидії регулює постанова № 409, ухвалена Кабінетом міністрів.

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Там визначені нормативи, відповідно до яких громадяни зможуть оформити таку допомогу.

Сума допомоги визначається як різниця між витратами на комунальні послуги та розміром обов'язкового платежу. Право на субсидію мають родини, чиї витрати на комунальні послуги перевищують обов'язковий платіж. Тоді як розмір обов'язкового платежу для кожного домогосподарства індивідуальний. Як вказано в урядовій постанові №1156, він залежить від середнього доходу родин на місяць на одного її члена.

Розраховується обов'язковий відсоток платежу за комунальні послуги (частка доходу) для сім'ї наступним чином:

Ро = Кд / Кг х Рг, де:

Ро — частка плати за послуги для родини;

Кд — коефіцієнт доходу сім'ї, що дорівнює середньому доходу домогосподарства на людину, розділеному на прожитковий мінімум на одну особу на місяць;

Кг — базовий коефіцієнт обсягу доходу для призначення субсидії, що становить два прожиткові мінімуми на одну особу на місяць;

Рг — базова норма оплати за комунальні послуги, що дорівнює 15% середнього обсягу доходу домогосподарства.

Видання "NV" підрахувало, скільки отримає родина з чотирьох осіб (чоловік, дружина, які працюють, та двоє неповнолітніх дітей). Їхня зарплата наступна: у січні 2024 року — 8,5 тис. грн і 8,2 тис. грн, у лютому — 8,7 тис. грн і 8,15 тис. грн, у березні — 8,5 тис. грн і 8,3 тис. грн, у квітні — 9 травні — 8,9 тис. грн і 8,45 тис. грн, у червні — 9,1 тис. грн і 8,6 тис. грн.

Середній дохід сім'ї за місяць визначається шляхом поділу сукупного доходу за два квартали (шість місяців) на кількість місяців, за які враховуються доходи.

((8,5 тис. + 8,2 тис.) + (8,7 тис. + 8,15 тис.) + (8,5 тис.+ 8,3 тис.) + (9 тис. + 8,5 тис.) + (8,9 тис. + 8,45 тис.) + 6 = 102,9 тис./6 = 17,15 тис. грн.

Також необхідно визначити розмір обов'язкового платежу, обов'язковий відсоток платежу потрібно помножити на середній дохід родини упродовж місяця.

17,15 тис. грн /4/2,92 тис. /2×15% = 11,01%, де:

4 — кількість членів домогосподарства;

2,92 тис. — прожитковий мінімум на 1 січня 2024 року;

2 — базовий коефіцієнт доходу для призначення житлової субсидії;

15% — базова норма плати за комунальні послуги.

Розрахунок суми обов'язкового платежу домогосподарства за послуги ЖКГ наступний:

17,15 тис. грн х 11,01% = 1,888 тис. грн.

Розмір житлової субсидії для вищевказаної родини такий:

3,422 тис. грн — 1,888 тис. грн = 1,534 тис. грн, де:

3,422 тис. грн — розмір плати за послуги у рамках соціальних норм та нормативів;

1,888 тис. грн — розрахована сума обов'язкового платежу домогосподарства за послуги ЖКГ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів розповіли про чинні програми підтримки у рамках підготовки до зими. Доступні субсидії та пільги, допомога на купівлю палива до 21 тис. гривень.

Раніше повідомлялося, що громадяни, які не здатні самі покривати витрати на житлово-комунальні послуги, мають право на державну субсидію. Відомо, чи можуть отримати таку допомогу особи, які не працюють.