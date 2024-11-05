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Допомога у 50 тис. грн — у яких регіонах доступні виплати

5 листопада 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога — українці можуть отримати додатково 50 тис. грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українські громадяни мають право на грошову допомогу від Запорізького благодійного фонду "Єдність за майбутнє". Виплати доступні одразу у трьох регіонах.

Про це повідомляють організатори.

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Хто має право на допомогу

Зазначається, що в рамках реалізації проєкту "Комплексна допомога для вразливих сімей у Запорізькій, Донецькій і Харківській областях" грошову допомогу отримають вразливі родини з дітьми, які постраждали від російської агресії та проживають у вищевказаних областях. Проєкт буде діяти до квітня 2025 року.

Допомогу надають вразливим родинам з неповнолітніми дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах чи навіть кризовому стані і мешкають в таких прифронтових районах:

  • Запорізька область (Запорізький та Пологівський);
  • Харківська область (Харківський, Чугуївський, Лозівський, Куп’янський, Ізюмський, Богодухівський та Красноградський);
  • Донецька область (Бахмутський, Краматорський, Покровський та Волноваський).

Кошти отримають внутрішні переселенці, місцеві жителі та громадяни, які повернулися додому та належать до наступних вразливих категорій населення:

  • батьки/опікуни виховують одну дитину та більше дітей;
  • родини виховують дітей з інвалідністю;
  • є один чи двоє батьків з інвалідністю;
  • сім’я у складних життєвих обставинах;
  • матір сама виховує дитину чи дітей;
  • батько, який самостійно виховує дитину чи дітей;
  • родини, де є особи літнього віку (60+), і є опікунами дітей до 18 років;
  • родини з дітьми, де батьки втратили роботу і не отримують держдопомогу.

Такі родини ще повинні мати дохід менше, аніж 6,318 тис. гривень на одну особу і це можна підтвердити документально.

Варто зауважити, що фінансову допомогу у пріоритеті надаватимуть цивільним пораненим або травмованим особам, онкохворим, яким необхідна термінова операція або хімієтерапія.

Максимальний розмір допомоги, який нарахують на сім'ю, складає 54 гривень на п'ять осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни можуть отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) у листопаді. Виплати будуть доступні вразливим категоріям громадян, які опинилися в складних обставинах через агресію РФ, у Сумській області.

Також ми писали, що деякі громадяни у листопаді 2024 року отримають допомогу від ЮНІСЕФ. Розмір виплати сягає 11 тис. грн, але потрібно відповідати кільком критеріям.

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