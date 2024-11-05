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Правительство разворачивает программу поддержки украинцев зимой

5 ноября 2024 14:55
Анастасия Постоенко - Редактор
Правительство запускает новую программу субсидий на зиму – кто может воспользоваться
Голосование в правительстве. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Анастасия Постоенко - Редактор

Правительство разворачивает масштабную программу зимней поддержки граждан Украины. В рамках этой программы украинцам предоставят субсидии, скидки на аренду жилья и выплаты на закупку твердого топлива.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Какую помощь смогут получить украинцы зимой

Одной из ключевых задач программы поддержки украинцев зимой будет предоставление субсидий. Рассчитано, что 2,8 млн. украинских семей смогут получить жилищные субсидии и льготы.

"Пенсионный фонд уже перечислил их размер на этот отопительный сезон. В бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд грн на эти нужды", — сообщил Денис Шмигаль.

Льготы для военных и переселенцев

Также отмечается, что военным упростят механизм назначения жилищно-коммунальных льгот. А для переселенцев в Украине с середины января 2025 года будет введена программа предоставления субсидий на арендуемое жилье, однако там будет существовать ограничение.

"Эта опция будет доступна семьям, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов", — заявил Шмыгаль.

Выплаты на закупку твердого топлива

Также около 500 тысяч домохозяйств этой зимой смогут получить выплаты на покупку твердого топлива. Речь идет о дровах и углях. Украинцы смогут получать средства в сумме до 21 тысячи гривен. Денис Шмыгаль отметил, что эти деньги уже получают украинцы, проживающие в прифронтовых регионах.

Напомним, мы рассказывали, из каких регионов украинцы могут претендовать на денежную помощь от Запорожского благотворительного фонда "Единство за будущее".

Также отметим, что с 1 декабря каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную финансовую помощь в размере 1000 грн.

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