Правительство запускает новую программу субсидий на зиму – кто может воспользоваться

Правительство разворачивает программу поддержки украинцев зимой
Правительство разворачивает масштабную программу зимней поддержки граждан Украины. В рамках этой программы украинцам предоставят субсидии, скидки на аренду жилья и выплаты на закупку твердого топлива.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Какую помощь смогут получить украинцы зимой
Одной из ключевых задач программы поддержки украинцев зимой будет предоставление субсидий. Рассчитано, что 2,8 млн. украинских семей смогут получить жилищные субсидии и льготы.
"Пенсионный фонд уже перечислил их размер на этот отопительный сезон. В бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд грн на эти нужды", — сообщил Денис Шмигаль.
Льготы для военных и переселенцев
Также отмечается, что военным упростят механизм назначения жилищно-коммунальных льгот. А для переселенцев в Украине с середины января 2025 года будет введена программа предоставления субсидий на арендуемое жилье, однако там будет существовать ограничение.
"Эта опция будет доступна семьям, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов", — заявил Шмыгаль.
Выплаты на закупку твердого топлива
Также около 500 тысяч домохозяйств этой зимой смогут получить выплаты на покупку твердого топлива. Речь идет о дровах и углях. Украинцы смогут получать средства в сумме до 21 тысячи гривен. Денис Шмыгаль отметил, что эти деньги уже получают украинцы, проживающие в прифронтовых регионах.
Напомним, мы рассказывали, из каких регионов украинцы могут претендовать на денежную помощь от Запорожского благотворительного фонда "Единство за будущее".
Также отметим, что с 1 декабря каждый украинец, независимо от возраста, сможет получить единовременную финансовую помощь в размере 1000 грн.
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