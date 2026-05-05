Уряд продовжив проєкт "Національний кешбек": скільки буде діяти програма

Люди в супермаркеті, програма "Національний кешбек". Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України продовжив дію проєкту "Національний кешбек". Покупці зможуть отримувати грошові бонуси за купівлю товарів та послуг до 30 квітня 2028 року.

Про це йдеться у постанові уряду №559, передають Новини.LIVE.

Деталі рішення

У постанові зазначається, що уряд підтримав пропозицію Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства щодо реалізації у період з 1 травня 2026 р. протягом дії воєнного стану в Україні, але не пізніше 30 квітня 2028 р. експериментального проекту "Національний кешбек".

Програма спрямована на стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні"

Рішення затвердила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Як нараховується Національний кешбек

Програма реалізується за диференційованим принципом і передбачає два рівні кешбеку залежно від структури імпорту в окремих товарних категоріях.

Зокрема, підвищений кешбек у розмірі 15% нараховується на споживчі товари українського виробництва в тих сегментах, де частка імпортної продукції у споживчому кошику перевищує 35%. Йдеться про такі категорії:

косметика;

засоби гігієни;

побутова хімія;

товари для дому, ремонту й будівництва;

продукція для тварин;

канцелярія;

одяг і взуття;

окремі харчові продукти — тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.

Водночас кешбек на рівні 5% діє для українських товарів у категоріях, де імпорт займає меншу частку — до 35%. До цього переліку входять солодощі та кондитерські вироби, безалкогольні напої, аптечна продукція, товари для саду й городу, снеки, консерви, овочі та фрукти, риба й морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти, соуси та приправи, хліб і свіжа випічка, борошно та інгредієнти для випікання, заморожені продукти, яйця та інші бакалійні товари.

Очікується, що така модель дозволить більш прицільно підтримати національних виробників, особливо у тих сегментах, де вони зазнають найбільшого тиску з боку імпортної продукції.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що держава виплатила українцям понад 7 млрд гривень в рамках програми "Національний кешбек". Здебільшого люди витратили бонуси на оплату комунальних послуг. За підрахунками, проєкт приніс вітчизняному бізнесу близько 20 млрд гривень виторгу.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні змінили умови нарахування кешбеку при купівлі пального. Максимальна сума повернення тепер становить 500 гривень, а не 1 000 гривень, як раніше. При готівковому розрахунку бонуси не нараховуються.