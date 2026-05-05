Правительство продлило проект "Национальный кэшбек": сколько будет действовать программа

Кабинет министров Украины продлил действие проекта "Национальный кэшбек". Покупатели смогут получать денежные бонусы за покупку товаров и услуг до 30 апреля 2028 года.

Об этом говорится в постановлении правительства №559, передают Новини.LIVE.

Детали решения

В постановлении отмечается, что правительство поддержало предложение Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства по реализации в период с 1 мая 2026 г. в течение действия военного положения в Украине, но не позднее 30 апреля 2028 г. экспериментального проекта "Национальный кэшбек".

Программа направлена на стимулирование развития производства украинских товаров и услуг путем предоставления государственной денежной компенсации покупателям товаров и услуг украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине"

Решение утвердила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как начисляется Национальный кэшбек

Программа реализуется по дифференцированному принципу и предусматривает два уровня кэшбека в зависимости от структуры импорта в отдельных товарных категориях.

В частности, повышенный кэшбек в размере 15% начисляется на потребительские товары украинского производства в тех сегментах, где доля импортной продукции в потребительской корзине превышает 35%. Речь идет о таких категориях:

косметика;

средства гигиены;

бытовая химия;

товары для дома, ремонта и строительства;

продукция для животных;

канцелярия;

одежда и обувь;

отдельные пищевые продукты — твердые и мягкие сыры, некоторые виды макарон и круп.

В то же время кэшбек на уровне 5% действует для украинских товаров в категориях, где импорт занимает меньшую долю — до 35%. В этот перечень входят сладости и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, аптечная продукция, товары для сада и огорода, снеки, консервы, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, масло, мясо, молочные продукты, соусы и приправы, хлеб и свежая выпечка, мука и ингредиенты для выпечки, замороженные продукты, яйца и другие бакалейные товары.

Ожидается, что такая модель позволит более прицельно поддержать национальных производителей, особенно в тех сегментах, где они испытывают наибольшее давление со стороны импортной продукции.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что государство выплатило украинцам более 7 млрд гривен в рамках программы "Национальный кэшбек". В основном люди потратили бонусы на оплату коммунальных услуг. По подсчетам, проект принес отечественному бизнесу около 20 млрд гривен выручки.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине изменили условия начисления кэшбэка при покупке топлива. Максимальная сумма возврата теперь составляет 500 гривен, а не 1 000 гривен, как раньше. При наличном расчете бонусы не начисляются.