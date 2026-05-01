Головна Фінанси Понад 7 млрд грн "національного кешбеку" виплатили українцям

Понад 7 млрд грн "національного кешбеку" виплатили українцям

Дата публікації: 1 травня 2026 17:58
Понад 7 млрд грн "національного кешбеку" виплатили українцям
Презентація досягнень програми "Національний кешбек". Фото: Новини.LIVE

Українцям виплатили понад 7 мільярдів гривень у рамках державної програми "Національний кешбек". Більшість витратила кошти на оплату комунальних послуг. У рамках проєкту вітчизняний бізнес отримав щонайменше 20 мільярдів виторгу.

Журналісти Новини.LIVE побували на презентації результатів дослідження фукціонування програми. 

67% опитаних українців користуються "Національним кешбеком"

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що завдяки програмі продажі українських товарів зросли на 7–9%, що дало щонайменше 20 мільярдів гривень додаткового виторгу. 

Також 41% українців почали більше купувати продукцію вітчизняного виробництва. Серед ключових факторів — фінансовий стимул і простіша ідентифікація українських товарів.

Згідно з дослідженням, 67% опитаних українців користуються "Національним кешбеком", і 95% із них оцінюють програму позитивно або нейтрально. 

Також програма має чіткий соціальний фокус. Більшість її користувачів, а саме 63% — це люди з сімейним доходом до 40 тисяч гривень, які використовують кешбек як інструмент економії. Серед ключових категорій витрат для накопичення кешбеку  — продукти харчування, ліки та товари першої необхідності. 

"Сьогодні "Національний кешбек" — це ефективний інструмент створення попиту на українське, яким користуються майже 4,8 мільйона громадян щомісяця. Нещодавній перехід до диференційованих ставок від 5% до 15% дозволяє нам спрямовувати державну підтримку саме в ті категорії товарів, де імпорт найбільш агресивний, не збільшуючи при цьому загальні витрати програми", — підкреслив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Серед категорій витрачання накопичень за програмою "Національний кешбек" першість за комунальними послугами — 70% нарахувань.

комунальні послуги гроші Національний кешбек
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
