Понад 7 млрд грн "національного кешбеку" виплатили українцям

Презентація досягнень програми "Національний кешбек".

Українцям виплатили понад 7 мільярдів гривень у рамках державної програми "Національний кешбек". Більшість витратила кошти на оплату комунальних послуг. У рамках проєкту вітчизняний бізнес отримав щонайменше 20 мільярдів виторгу.

Журналісти Новини.LIVE побували на презентації результатів дослідження фукціонування програми.

67% опитаних українців користуються "Національним кешбеком"

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що завдяки програмі продажі українських товарів зросли на 7–9%, що дало щонайменше 20 мільярдів гривень додаткового виторгу.

Також 41% українців почали більше купувати продукцію вітчизняного виробництва. Серед ключових факторів — фінансовий стимул і простіша ідентифікація українських товарів.

Згідно з дослідженням, 67% опитаних українців користуються "Національним кешбеком", і 95% із них оцінюють програму позитивно або нейтрально.

Також програма має чіткий соціальний фокус. Більшість її користувачів, а саме 63% — це люди з сімейним доходом до 40 тисяч гривень, які використовують кешбек як інструмент економії. Серед ключових категорій витрат для накопичення кешбеку — продукти харчування, ліки та товари першої необхідності.

"Сьогодні "Національний кешбек" — це ефективний інструмент створення попиту на українське, яким користуються майже 4,8 мільйона громадян щомісяця. Нещодавній перехід до диференційованих ставок від 5% до 15% дозволяє нам спрямовувати державну підтримку саме в ті категорії товарів, де імпорт найбільш агресивний, не збільшуючи при цьому загальні витрати програми", — підкреслив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Серед категорій витрачання накопичень за програмою "Національний кешбек" першість за комунальними послугами — 70% нарахувань.

Нагадаємо, Приватбанк вирішив підтримати нових клієнтів. Тепер при оформленні картки вони виплачують 150 гривень кешбеку.

Також в Україні зростають ціни на продукти. Експерти назвали овоч, який незабаром сильно здорожчає.