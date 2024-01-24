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Уряд може скоротити зарплати та інші виплати бюджетникам — експерт назвав причини

24 січня 2024 13:03
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Фінансова допомога Україні — чи доведеться Нацбанку друкувати гроші
Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У разі відсутності фінансової підтримки від країн Заходу Україна може знову використовувати емісійне фінансування для покриття потреб державного бюджету. У січні-лютому уряд країни може утриматися від друку грошей, щоб не сприяти інфляції. Однак у випадку відсутності фінансової допомоги від союзників, існує ймовірність, що друкарський верстат буде задіяно.

Про це розповів кандидат економічних наук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Усс в етері телемарафону ''Єдині новини''.

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Чи буде скорочення зарплат в Україні

За словами експерта, вже в березні 2024 року український уряд, ймовірно, задумається про скорочення зарплат та інших платежів бюджетникам.

"Безумовно, МВФ просить Україну не робити цього, я маю на увазі, не вмикати друкарський верстат. Тому що це може в кінцевому рахунку прискорити інфляцію. Ми зможемо обійтися без цього в січні, лютому теж", — сказав він.

Іван Усс також підкреслив, що Україні важливо отримати фінансову допомогу до початку березня.

"Якщо цього не буде, тоді, на жаль, доведеться думати і про верстат, і про те, що будуть скорочення певних видатків, тобто зарплати та інші платежі бюджетникам", — пояснив експерт.

Друк грошей у воєнний час

Після початку повномасштабного вторгнення, до того, як західні партнери почали надавати Україні фінансову допомогу, Україна справлялася з дефіцитом бюджету за допомогою друкування грошей. За словами члена Ради НБУ Віталія Шапрана, тоді цей крок був повністю виправданий.

"Викуповуючи облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), НБУ вкинув на ринок близько 220 мільярдів гривень, при цьому депозитними сертифікатами НБУ "стерилізував" 200 мільярдів. Тобто гривневі ін'єкції відбувалися поступово, крок за кроком, проходили через бюджет, а потім через депозитні сертифікати частково знову потрапляли до НБУ", — розповідав експерт влітку 2022 року.

Але у 2023 році ситуація змінилася — Нацбанк України відмовився від емісійного фінансування державного бюджету, оскільки владі вдалося заручитися широкою міжнародною фінансовою підтримкою. За словами голови НБУ Андрія Пишного, відмовитися від емісії Україні вдалося завдяки неймовірній консолідації міжнародної допомоги та активізації внутрішнього боргового ринку.

Нагадаємо, що компанія Picodi Україна провела аналіз розміру мінімальної зарплати в 67 країнах та вивчила зміни вартості продуктів харчування. Експерти також порівняли відношення вартості українського продуктового кошика до мінімальної зарплати в країні.

НБУ
Кабінет міністрів
зарплати
виплати
фінансова допомога
гроші
уряд

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