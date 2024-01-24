Финансовая помощь Украине — придется ли Нацбанку печатать деньги

Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В случае отсутствия финансовой поддержки от стран Запада Украина может вновь использовать эмиссионное финансирование для покрытия потребностей государственного бюджета. В январе-феврале правительство страны может удержаться от печати денег, чтобы не способствовать инфляции. Однако, в случае отсутствия финансовой помощи от союзников, существует вероятность, что печатный станок будет задействован.

Об этом рассказал кандидат экономических наук, эксперт Национального института стратегических исследований Иван Усс в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Будет ли сокращение зарплат в Украине

По словам эксперта, уже в марте 2024 года украинское правительство, вероятно, задумается о сокращении зарплат и других платежей бюджетникам.

"Безусловно, МВФ просит Украину не делать этого, я имею в виду, не включать печатный станок. Потому что это может, в конечном счете, ускорить инфляцию. Мы сможем обойтись без этого в январе, феврале тоже", — сказал он.

Иван Усс также подчеркнул, что Украине важно получить финансовую помощь в начале марта.

"Если этого не будет тогда, к сожалению, придется думать и о станке, и о том, что будут сокращения определенных расходов, то есть зарплаты и другие платежи бюджетникам", — пояснил эксперт.

Печать денег в военное время

После начала полномасштабного вторжения до того, как западные партнеры начали оказывать Украине финансовую помощь, Украина справлялась с дефицитом бюджета посредством печатания денег. По словам члена Совета НБУ Виталия Шапрана, тогда этот шаг был полностью оправдан.

"Выкупая облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), НБУ бросил в рынок около 220 миллиардов гривен, при этом депозитными сертификатами НБУ "стерилизовал" 200 миллиардов. То есть, гривневые инъекции происходили постепенно, шаг за шагом, проходили через бюджет, а затем через депозитные сертификаты частично снова попадали в НБУ", — рассказывал эксперт летом 2022 года.

Но в 2023 году ситуация изменилась — Нацбанк Украины отказался от эмиссионного финансирования государственного бюджета, поскольку властям удалось заручиться широкой международной финансовой поддержкой. По словам главы НБУ Андрея Пышного, отказаться от эмиссии Украине удалось благодаря невероятной консолидации международной помощи и активизации внутреннего долгового рынка.

Напомним, что компания Picodi Украина провела анализ размера минимальной зарплаты в 67 странах и изучила изменение стоимости продуктов питания. Эксперты также сравнили отношение стоимости украинской продуктовой корзины к минимальной зарплате в стране.