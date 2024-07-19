В Україні підвищили оклади податківцям — скільки будуть заробляти держслужбовці

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про скорочення чисельності працівників Державної податкової служби (ДПС). Одночасно було ухвалено рішення удвічі підвищити їхні оклади.

Це рішення було ухвалене 18 липня в рамках виконання Національної стратегії доходів.

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Що відомо про скорочення

Уряд постановив скоротити граничну чисельність територіальних органів ДПС на 3291 штатну одиницю і збільшити чисельність центрального апарату на 206 одиниць, що дає "чисте" скорочення 3085 одиниць. Станом на 1 січня 2024 року гранична чисельність працівників ДПС становила 24,8 тисячі осіб, з яких фактично працювало 20,6 тисячі, а вакантними залишались 4191 посада.

На скільки збільшили оклади податківцям

Окрім скорочення чисельності, уряд ухвалив рішення удвічі підвищити оклади працівників ДПС. Отже, оклади податківців зросли так:

Голова ДПС: з 33 422 грн до 66 843 грн.

Перший заступник голови: з 31 740 грн до 63 480 грн.

Директор департаменту: з 19 759 грн до 39 517 грн.

Заступник директора департаменту: з 15 765 грн до 31 530 грн.

Начальник управління: з 14 924 грн до 29 848 грн.

Головний державний інспектор: з 10 300 грн до 20 600 грн.

Варто зазначити, що оклад є лише частиною заробітної плати державних службовців, яка також включає надбавки та інші платежі.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Верховна Рада подбала про збільшення заробітних плат помічників народних депутатів. Відповідний фонд оплати праці суттєво зріс.

Ми також писали, що у Міністерстві економіки переглянули прогноз щодо економічного та соціального розвитку країни. Зокрема, йдеться про динаміку споживчих цін та заробітних плат у 2024 році.