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На понад 44 тис. грн більше — помічникам нардепів збільшили зарплати

17 липня 2024 08:33
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — помічникам нардепів підвищили виплати до 132 тис. грн
Спікер та депутати Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Верховна Рада подбала про збільшення заробітних плат помічників народних депутатів. Відповідний фонд оплати праці суттєво зріс.

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

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Йдеться про проєкт постанови № 11384 про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" щодо оплати праці помічників-консультантів народних депутатів України. За нього в цілому проголосували 264 народних депутатів за мінімально необхідних 226. 

Як пишуть "Українські новини", передбачається, що з 1 липня цього року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів політиків становитиме 43,8 прожиткових мінімумів  для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року (132,6 тисячі гривень). Зростання витрат здійснять без зміни загального фінансування парламенту, в межах економії фонду оплати праці.

Раніше фонд оплати праці для помічників нардепів, котрі працюють за строковими трудовими договорами не перевищував 88,4 тисячі гривень на місяць.

Як зазначається у пояснювальній записці авторів такої ініціативи, постанова покликана посприяти збільшенню оплати праці помічників народних депутатів. Ініціатором такого документа виступила членкиня депутатської фракції політпартії "Слуга народу" Галина Третьякова.

Примітно те, що законопроєкт депутати розглянули й ухвалили вкрай оперативно. Так, документ зареєстрували у Верховній Раді 27 червня, а ухвалили 16 липня, тоді як багато ініціатив розглядають роками.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні вдосконалили механізм нарахування зарплат держслужбовцям, які працюють на прифронтових територіях, де тривають обстріли. Відповідні зміни затвердив Кабінет Міністрів 12 липня.

Також ми писали, що понад 80% українців оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.

Верховна Рада зарплати гроші законопроєкт народні депутати

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