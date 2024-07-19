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Правительство почти вдвое подняло оклады налоговикам

19 июля 2024 09:16
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Украине повысили оклады налоговикам — сколько будут зарабатывать госслужащие
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров Украины принял постановление о сокращении численности работников Государственной налоговой службы (ГНС). Одновременно было принято решение вдвое повысить их оклады.

Это решение было принято 18 июля в рамках исполнения Национальной стратегии доходов.

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Что известно о сокращении

Правительство постановило сократить предельную численность территориальных органов ГНС на 3291 штатную единицу и увеличить численность центрального аппарата на 206 единиц, что дает "чистое" сокращение 3085 единиц. По состоянию на 1 января 2024 года предельная численность работников ГНС составляла 24,8 тысячи человек, из которых фактически работало 20,6 тысяч, а вакантной оставалась 4191 должность.

На сколько увеличили оклады налоговикам

Кроме сокращения численности правительство приняло решение вдвое повысить оклады работников ГНС. Следовательно, оклады налоговиков выросли следующим образом:

  • Глава ГНС: с 33 422 грн до 66 843 грн.
  • Первый заместитель председателя: с 31 740 грн до 63 480 грн.
  • Директор департамента: с 19 759 грн до 39 517 грн.
  • Заместитель директора департамента: с 15 765 грн до 31 530 грн.
  • Начальник управления: с 14 924 грн до 29 848 грн.
  • Главный государственный инспектор: с 10 300 грн до 20 600 грн.

Стоит отметить, что оклад является частью заработной платы государственных служащих, которая также включает надбавки и другие платежи.

Что еще нужно знать

Напомним, Верховная Рада позаботилась об увеличении заработных плат помощников народных депутатов. Соответствующий фонд оплаты труда существенно возрос.

Мы также писали, что в Министерстве экономики пересмотрели прогноз по экономическому и социальному развитию страны. В частности, речь идет о динамике потребительских цен и заработных плат в 2024 году.

Кабинет министров зарплаты Налоговая служба деньги

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