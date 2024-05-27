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Уряд хоче спростити життя аграріям — які зміни пропонує Кабмін

27 травня 2024 18:17
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Кабінет Міністрів України, зареєстрував проєкт закону "ППро внесення змін до деяких законів України щодо страхування товару, прийнятого на зберігання"
Збирання врожаю. Фото: Alex Fu/Pexels
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Уряд України на засіданні обговорив декілька важливих для бізнесу питань. Одним із прийнятих рішень стало схвалення проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо страхування товару, прийнятого на зберігання".

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Законопроєктом пропонується спростити регулювання зернового ринку, скасувавши обов'язкове страхування зерна, прийнятого на зберігання. Натомість страхування буде добровільним.

Зміни будуть внесені до законів "Про зерно та ринок зерна в Україні" та "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва". Ці зміни дозволять добровільно страхувати зерно, прийняте для зберігання, від ризиків випадкового пошкодження чи втрати.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України хоче зменшити навантаження на бізнес. Пропонується обмежити вплив регуляторів.

Також ми писали, що в Україні наприкінці травня 2024 року спостерігається стрімке подорожчання суниці садової. Причиною зростання цін стала несприятлива погода.

Кабінет міністрів
страхування
зерно
економіка
бізнес
аграрії
фінанси

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