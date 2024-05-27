Кабінет Міністрів України, зареєстрував проєкт закону "ППро внесення змін до деяких законів України щодо страхування товару, прийнятого на зберігання"

Збирання врожаю. Фото: Alex Fu/Pexels

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Уряд України на засіданні обговорив декілька важливих для бізнесу питань. Одним із прийнятих рішень стало схвалення проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо страхування товару, прийнятого на зберігання".

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Законопроєктом пропонується спростити регулювання зернового ринку, скасувавши обов'язкове страхування зерна, прийнятого на зберігання. Натомість страхування буде добровільним.

Зміни будуть внесені до законів "Про зерно та ринок зерна в Україні" та "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва". Ці зміни дозволять добровільно страхувати зерно, прийняте для зберігання, від ризиків випадкового пошкодження чи втрати.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України хоче зменшити навантаження на бізнес. Пропонується обмежити вплив регуляторів.

Також ми писали, що в Україні наприкінці травня 2024 року спостерігається стрімке подорожчання суниці садової. Причиною зростання цін стала несприятлива погода.