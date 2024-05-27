Кабінет Міністрів України, зареєстрував проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення навантаження на бізнес"

Засідання Кабінету Міністрів України Фото: Урядовий портал

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Зокрема було схвалено законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення навантаження на бізнес".

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Про що йдеться в законопроєкті про зменшення навантаження на бізнес

Як зазначається, законопроєкт розроблено з метою зменшити зайве навантаження на бізнес від регуляторів. Так, пропонується внести зміни до ЗУ "Про меліорацію земель"та скасувати повноваження виконавчих органів сільських, селищних та міських рад у сфері меліорації земель.

Їм заборонять надавати дозволи на будівництво меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, а також приймати в експлуатацію побудованих (або реконструйованих) меліоративних систем та деяких об'єктів інженерної інфраструктури.

Також пропонується внести зміни до ЗУ "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів". У Державного агентства меліорації та рибного господарства України заберуть повноваження на погодження будівництва або будь-яких інших робіт на території та акваторії, відведених порту.

Нагадаємо, уряд України вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Тепер зі списку важких наркотиків було вилучено канабіс.

Також ми писали, що український уряд виділив на оборону країни понад 500 мільярдів гривень. Таку суму від початку 2024 року спрямували на зброю, дрони, техніку, забезпечення військових та їхні зарплати.